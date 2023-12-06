Halk TV İmamoğlu'nun kanalı mı? Bülent Kerimoğlu'ndan TGRT Haber’de açık çağrı

6 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:45

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye’nin konuğu oldu.

Canlı yayında Halk TV’ye açık çağrıda bulunan Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamalar yaptı.

"Çok çalışkan, enerjik ve akılcı bir arkadaşımız. İstanbul'a da çok önemli hizmetleri var” diyen Kerimoğlu, İBB Başkanı’na eleştirilerde bulundu.

Kerimoğlu, “Fakat benim söylediğim şu. Ekrem bey bu akılcılığını, çalışkanlığını ve enerjisini sadece İstanbul'a odaklanarak kullansaydı biz elbette memnuniyet duyardık." ifadelerini kullandı.

YÖNETİME ÖN SEÇİM TEPKİSİ

“Ön seçim talebimiz vardı. Ama ön seçim yapılmadı” şeklinde yönetime serzenişte bulunan Kerimoğlu, “Bende eski Genel Başkan'a Kılıçdaroğlu'na hem yakınlığım hem de İstanbul'un İl Sekreteri olarak ne yazık ki seçilemeyecek bir sıradaydım. 2014'de ve 2019'da da ön seçim olmadı. Eğer ön seçim olsaydı İstanbul'un 39 ilçesinde siyaset yapabilecek İstanbul İl Sekreterliği görevi yapmış biri olarak her yerde ön seçime girerdim. Ama yapılmadı." dedi.

“HALK TV YAYINLARINA ÇIKARILMIYORUM”

Halk TV yayınlara çıkartılmadığını da söyleyen Kerimoğlu programda Halk TV’ye açık çağrıda bulundu.

‘Halk Tv’de hangi yayın kuşağında, hangi saatte, hangi gazetecilerle olursa olsun çıkıp düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.’ Dedi.

Kerimoğlu son olarak Cem Küçük’ün “Alevi vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu’na tepkili mi?”sorusuna ise ‘Bu konuyu Halk TV’de konuşmak istiyorum” cevabını verdi.