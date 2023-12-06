Aytun Çıray son seçimi işaret etti: FETÖ’cüler İYİ Parti listelerine zuhur etti

6 Aralık 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:16

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’de sular durulmuyor… Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar üzerinden başlayan istifalar yerini yakın zamanda ‘ittifaksız seçim’ istifalarına bıraktı. Son olarak Meral Akşener’in kuzeni Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın iddialarıyla çalkalanan İYİ Parti, önceki gün GİK’te aldığı kararla CHP ile ittifakı sonuna kadar kapattı.

İYİ Parti’nin kararından memnun olanlar olduğu gibi tepki gösterenler de oldu. Onlardan birisi de İYİ Parti-CHP iş birliğini sürecin en başından beri canhıraş bir şekilde savunan eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray.

Geçtiğimiz Haziran ayında partisinden istifa eden Çıray, istifa açıklamasında başdanışmanı olduğu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e ağır sözler sarf etmişti. “Türk toplumu ile Akşener arasından güven bunalımı oluştu” diyen Çıray, dün katıldığı bir televizyon programında ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

“FETÖ’CÜ İSİMLER İYİ PARTİ LİSTELERİNE ZUHUR ETTİ”

İYİ Parti’nin bazı FETÖ’cülerle iş birliği yaptığını öne süren Çıray, "Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ'cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." dedi. Çıray, bu durumun bir beka sorunu olduğunu dile getirdi.

Çıray’ın açıklaması şu şekilde;

Son seçimlerde, hepsini değil bir tanesini söylüyorum. TSK'nın tasfiyesinde rol oynamış insanlar, İYİ Parti listelerine zuhur etti.

“BEKA SORUNU”

PKK çok kanlı bir terör örgütü şüphesiz ancak tehlikesi açısından FETÖ kadar tehlikeli bir örgüt gelmedi. PKK'lıdan asla bir general, pilot olmadı ama böyle devletin içine girme hadisesi oldu. Bu bir beka sorunu bir iç savaş, provokasyon girişimi.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

Aytun Çıray, 1957 yılında İzmir'in Bayındır ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı.

1995 genel seçimlerinde Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi'nin İzmir Milletvekili aday adayı oldu. DYP İzmir milletvekili adayı ön seçiminde 3.oldu fakat genel merkez kararı ile 5. sıraya kaydırıldı. Fakat partisi yeterli oyu alamadığı için seçilmedi.

1999 genel seçimlerinde yine DYP'den milletvekili aday adayı oldu. Ön seçimde 1. oldu fakat genel merkez tarafından listeden çıkarıldı ve bunun üzerine DYP'den ayrıldı.

2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi İzmir 2. sıra milletvekili adayı oldu fakat partisi barajı geçemediği için seçilemedi.

2007 yılında Demokrat Parti'ye katıldı ve aynı partinin 2007 kongresinde genel başkan adayı oldu. İlk üç aday arasında olduğu kabul edildi, ancak kongreyi siyaseten meşru bulmadığı için adaylıktan çekildi.

24, 25 ve 26. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden TBMM İzmir milletvekili seçildi. 23 Ekim 2017'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin kurucu üyesi oldu.

Aynı partide genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevine getirildi. 2023 genel seçimleri için İYİ Parti'den İzmir milletvekili olarak aday gösterildi ancak 8 Nisan'da adaylıktan çekildiğini açıkladı.