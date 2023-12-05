HEDEP'in İBB için Ahmet Türk'ü aday göstereceği iddiasına yalanlama: Gülüyoruz

5 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:06

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HEDEP, 2019 ve 28 Mayıs seçimlerindeki stratejisinde değişikliğe gidiyor. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK’da yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın Parti Meclisi’ne sunulacağını açıkladı. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan HEDEP'te, İstanbul için 4 isim öne çıktı. HEDEP'in İBB Başkan adayının Ahmet Türk olacağı iddiasına cevap geldi. HEDEP'in yerel seçim kararı kulisleri hareketlendirdi. Katıldığı bir televizyon programında HEDEP'in İBB adaylarına ilişkin konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, "HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Parti meclisinin bir kısmı 'seçime kendimiz girelim' derken bir kısmı 'bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim' diyor. Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde" ifadelerini kullandı. "TAMAMEN SPEKÜLASYON"

TELE1’den Bışar Arslan’ın haberine göre, HEDEP’li üst bir düzey yetkili ile Ahmet Türk cephesi iddiayı net bir dille yalanladı.

HEDEP’li yetkili konuyla ilgili “Bu konu asla konuşulmadı, tamamen spekülasyon” ifadesini kullandı.

"BAŞKA BİR İLDEN ADAY OLABİLİR"

Ahmet Türk’ün danışmanı Enver Ete ise “Gülüyoruz… Asla böyle bir şey yok. Ahmet Bey’in sağlık durumu iyi. Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok. Aday olursa partinin kararı olur. Ahmet Bey bu kararına dışına çıkmaz. Ama net olarak söylüyorum ki İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok” dedi.