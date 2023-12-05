HEDEP İmamoğlu'na rakip arıyor, öne çıkan 4 kişi var! İşte dikkat çeken isimler

5 Aralık 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:56

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2019 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak CHP'nin adayını destekleyen HEDEP, önümüzdeki seçimlerde farklı bir yol izleme kararı aldı. HEDEP, 2024 seçimlerinde tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.

İSTANBUL İÇİN MUHTEMEL 4 ADAY

HEDEP'in bu kararı sonrası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hangi adayların çıkarılacağı merak konusu olurken kulisler hareketlendi. Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için 4 isim üzerinde durduğunu açıkladı.

Adayların isimlerini tek tek açıklayan Yarkadaş, "HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Parti meclisinin bir kısmı 'seçime kendimiz girelim' derken bir kısmı 'bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim' diyor. Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde" ifadelerini kullandı.

PELİN BATU'DAN AÇIKLAMA

Yarkadaş'ın iddiası sonrası ismi HEDEP ile anılan Pelin Batu'dan açıklama geldi. Batu, "HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi ‘gazeteciler’ var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İYİ Parti'den aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!" ifadeleriyle iddianın asılsız olduğunu belirtti.

AHMET TÜRK'ÜN DANIŞMANI YALANLADI

Öte yandan Ahmet Türk’ün danışmanı Enver Ete, TELE1'e yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanladı. "Gülüyoruz… Asla böyle bir şey yok" diyen Ete, "Ahmet Bey’in sağlık durumu iyi. Başka bir ilden aday olabilir. Kesinleşen bir şey yok. Aday olursa partinin kararı olur" ifadelerini kulalndı.

Ete, şunları söyledi: "Ahmet Bey bu kararına dışına çıkmaz. Ama net olarak söylüyorum ki İstanbul’la ilgili böyle bir düşüncesi yok."

BAŞAK DEMİRTAŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Batu'nun ve Türk'ün ifadeleri sonrası gözler, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a çevrildi. Parti kulislerinde de adı ön plana çıkan Başak Demirtaş'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.