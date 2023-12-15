İsrailliler kararını verdi, Netanyahu'yu istemiyor! Son ankette dikkat çeken isim

15 Aralık 2023 23:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 23:40

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in "Maariv" gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçlarını açıklandı.

İSRAİLLİLER NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Benny Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Fotoğraftaki Benny Gantz

PARTİSİ ERİYOR

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

İSRAİL - HAMAS SAVAŞINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE 8 BİN ÇOCUK KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İNSANİ ARADA 81 İSRAİLLİYE KARŞILIK 240 FİLİSTİNLİ SERBEST KALDI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

YAHUDİLER BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE 287 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.