İsrail Gazze'de 'yanlışlıkla' rehineleri öldürdü!

15 Aralık 2023 21:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 23:24

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, 3 esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurdu.

'YANLIŞLIKLA' TEHDİT SANILDILAR İDDİASI

Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan İsrail, "Ordu güçleri Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler” ifadelerine yer verildi.

KİMLERİNDEN ESİR OLDUKLARI ANLAŞILDI

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı” belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

AİLELER SEVDİKLERİNİ BEKLERKEN CENAZELERİNİ ALDI

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

İNCELEME BAŞALTILDI

İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı “bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu” savunuldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Açıklamada, “Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadeleri kullanıldı.