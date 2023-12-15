İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "askeri hedeflere" helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopter ve hava kuvvetlerine ait İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırıda, "İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine yönelik operasyon yapıldığı" belirtildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik saldırının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine söz konusu saldırının düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde "düzenli ve yedek" kuvvetlerin etkinliğinin artırılacağı bilgisini verdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR