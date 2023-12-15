İsrail'in Gazze işgali uzarsa Lübnan ve Mısır 10,3 milyar dolar kaybedecek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağını, bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.

BM Kalkınma Programının (UNDP) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, UNDP ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA), İsrail'in Gazze'ye saldırılarının komşu ülkelerin ekonomilerine etkisini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların komşu ülkeleri sosyoekonomik gerilemelerle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Mısır, Ürdün, Lübnan'da insani kalkınmanın en az 2 ila 3 yıl gerileyebileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze'deki 2,2 milyon insanı "tehlikeye sokan" insani yardım sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağı ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağı ifade edildi.

Gazze'de "derhal insani ateşkes" sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların coğrafi kapsamının genişlemesi halinde etkisinin de katlanarak artabileceği uyarısında bulunuldu.

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