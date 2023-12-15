Gazze'ye 'nükleer atmak' seçeneklerden biri diyen İsrailli bakandan skandal işgal açıklaması!

15 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:20

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. ABD hariç, diğer ülkeler ateşkes talebini daha yükses sesle söylemeye başlarken, İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sürdüreceklerini açıkladı. Gazze Şeridi'nin savaştan sonra nasıl yönetileceği ise belirsizliğini koruyor. İsrail, daha önce Gazze Şeridi'nde sivil bir yönetim olacağını açıklamıştı. Daha önce binlerce sivilin canına mal olan İsrail saldırılarından 'tatmin olmadığını' açıklayan ve Gazze’ye atom bombası atılmasının askeri seçeneklerden biri olduğunu söyleyen İsrail Kültür Mirası Bakanı Amihai Eliyahu'dan skandal bir açıklama daha geldi.

'GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL ETMELİ'

Eliyahu, İsrail'in savaşın ardından Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmesi gerektiğini açıkladı.

İsrailli bakan 'İsrail savaştan sonra Gazze'yi tamamen işgal etmeli, yerleşim yerlerini yeniden inşa etmeli' dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.