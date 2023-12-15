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    NY Times, İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçunu ortaya çıkardı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi
    NY Times, İsrail&#039;in işlediği yeni bir savaş suçunu ortaya çıkardı
    İsrail, Gazze, Abd

    ABD merkezli New York Times, uydu görüntülerini de kullanarak İsrail'İn işlediği savaş suçunu ortaya çıkardı. Görüntülere göre İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 6 mezarlığı tahrip etti. Zorunluluk dışında dini mekanların yok edilmesinin savaş suçu olduğu söylendi.

    İsrail ile Filistin arasındaki savaş sürüyor. 70 gündür süren savaşta İsrail, şu ana kadar 18 binden fazla insanı katletti. Hayatını kaybedenlerin 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. İşgalci ordunun, katliam alanlarını hastaneler, okullar ve ibadethaneler oluşturdu. Şu ana kadar 'Beyaz fosfor bombası' kullanmak dahil olmak üzere birçok savaş suçu işleyen İsrail'in, bir savaş suçu daha işlediği ortaya çıktı.  ABD merkezli New York Times, uydu görüntülerini de kullanarak İsrail'İn işlediği savaş suçunu ortaya koydu.

    İSRAİL, MEZARLIKLARA ZARAR VERDİ

    Uydu görüntülerine göre İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan 6 mezarlığı yok etti veya zarar verdi. 

    Uydu görüntüleri Shajaiye'deki buldozerlerle yıkılmış mezarlığı gözler önüne serdi. Bu görüntüleri yayınlayan NYT 'Uydu Görüntüleri ve Videolar, İsrail Güçlerinin Yerle Bir Ettiği Gazze'deki Bazı Mezarlıkları Gösteriyor' manşetini attı.

    NY Times, İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçunu ortaya çıkardı

    İSRAİLLİ YETKİLİLER YORUM YAPMADI

    Dini mekanların yok edilmesinin, eğer eylem bir zorunluluk değilse, olası savaş suçu olarak kabul ediyor. Bu duruma dikkat çeken ABD'li gazete İsrailli yetkililerin yorum taleplerine geri dönüş yapmadığını belirtti.

     

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