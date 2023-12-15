NY Times, İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçunu ortaya çıkardı

15 Aralık 2023 13:22 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 13:23

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İsrail ile Filistin arasındaki savaş sürüyor. 70 gündür süren savaşta İsrail, şu ana kadar 18 binden fazla insanı katletti. Hayatını kaybedenlerin 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. İşgalci ordunun, katliam alanlarını hastaneler, okullar ve ibadethaneler oluşturdu. Şu ana kadar 'Beyaz fosfor bombası' kullanmak dahil olmak üzere birçok savaş suçu işleyen İsrail'in, bir savaş suçu daha işlediği ortaya çıktı. ABD merkezli New York Times, uydu görüntülerini de kullanarak İsrail'İn işlediği savaş suçunu ortaya koydu.

İSRAİL, MEZARLIKLARA ZARAR VERDİ

Uydu görüntülerine göre İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan 6 mezarlığı yok etti veya zarar verdi.

Uydu görüntüleri Shajaiye'deki buldozerlerle yıkılmış mezarlığı gözler önüne serdi. Bu görüntüleri yayınlayan NYT 'Uydu Görüntüleri ve Videolar, İsrail Güçlerinin Yerle Bir Ettiği Gazze'deki Bazı Mezarlıkları Gösteriyor' manşetini attı.

İSRAİLLİ YETKİLİLER YORUM YAPMADI

Dini mekanların yok edilmesinin, eğer eylem bir zorunluluk değilse, olası savaş suçu olarak kabul ediyor. Bu duruma dikkat çeken ABD'li gazete İsrailli yetkililerin yorum taleplerine geri dönüş yapmadığını belirtti.