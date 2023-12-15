'Gazze Kasabı' yolun sonuna geldi! İsrail halkının gönlündeki başbakan adayı ortaya çıktı

15 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:55

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 70 gündür sürüyor. İsrail'de yakınları Hamas'ın elinde olan rehine yakınlarının Netanyahu'ya tepkisi büyüyor. Ayrıca, İsrail'de iktidar içerisinde yaşanan fikir ayrılıkları, Netanyahu'nun bir sonraki seçimde koltuğunu sarsan gelişmeler. İsrail kaynakları daha önce Savunma Bakanı Gallant'ın Netanyahu'nun koltuğuna aday olabileceğini aktarmıştı. Ayrıca Ekonomi Bakanı Nir Barkat, bir sonraki seçimde aday olacağını ilan etmişti. Ancak İsrail halkının gönlündeki ismin eski Savunma Bakanı Benny Gantz olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL'DE BAŞBAKANLIK SEÇİM ANKETİ YAPILDI

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.