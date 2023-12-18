İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan istifalara ilişkin açıklama: Planlı bir saldırı

18 Aralık 2023 16:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:01

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almasının ardından, İYİ Parti, hem kendi tabanında hem de muhalefet kanadında eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yükselen itiraz sesleriyle birlikte karara tepki gösterenler partiden peş peşe istifa etmeye başladı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 'iş birliği' teklifini veto eden İYİ Parti'de neredeyse her gün bir istifa gerçekleşiyor.

Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yansıdı ve son olarak İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile beraber 5 meclis üyesinin partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İBB Meclisi'nde yaşanan istifanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BU BİR OPERASYON"

Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Zorlu, konuşmasının devamında "İstanbul örneğine bakın. İsmi geçen arkadaşlardan biri bugün İstanbul dışındaki bir meclis üyemizi arıyor, 'Biz bu akşam istifa ettiğimizi açıklayacağız, siz de istifa edin' diyor. 'CHP'li biriyle görüşme ayarlayalım' diyor. Bu bir operasyondur" dedi.