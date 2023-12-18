İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama: "Hiçbir siyasi partiye geçmeyeceğim, ilkesel bir karardı"

18 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:35

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, geçtiğimiz günlerde partisinin CHP ile İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Güner, istifa mektubunda 'İstanbul' vurgusu yaparak partisine eleştirilerde bulunmuştu.

Partisinden istifa eden Güner bugün, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir paylaşım yaparak konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"SON BİR KEZ YAZMAM GEREKİYOR"

Güner, "Değerli Dostlarım, bu konuyu uzatmak istemiyorum. (Hatta bu konuda birçok TV programından davet aldım, hepsini şu aşamada nazikçe reddettim: Çünkü kimseyi incitmek veya polemiklere girmek istemiyorum). Sadece yazılan bazı mesajlara ve spekülatif haberlere cevaben, bu konuda son bir kez yazmam gerekiyor" diyerek süreci anlattı.

"İLKESEL BİR KARARDI"

"Hiçbir makamı işgal etmiyorum, milletvekili değilim" diyen Güner, "Anketlere göre seçilemeyecek bir sıradan aday olmama rağmen, seçimlerde canla başla çalıştım. Bunu herkes biliyor. Hiçbir belediye başkanlığına aday değilim; olmayacağım. Hiçbir başka makam, beklenti veya menfaat için bu kararı almadım. İlkesel bir karardı" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE SON İSTİFALAR

İYİ Parti, son dönemde bir dizi istifa açıklamasıyla gündemi meşgul etmeye devam ederken yeni istifalar da geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, beraberinde 5 Meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.

Ayrıca, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, İyi Parti Diyarbakır teşkilatından da 12 bin 750 üye ayrılık kararı aldığını duyurdu.