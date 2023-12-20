İYİ Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili İmamoğlu'nun rakibi oldu

20 Aralık 2023 09:21 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:50

Türkiye yerel seçim için geri sayıma geçti. Önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak seçimlere 3 ay gibi bir süre kalırken İYİ Parti'de sular durulmak bilmiyor.

Özgür Özel'le yeni bir döneme başlayan CHP'nin yerel seçimde iş birliği önerisini elinin tersiyle iten İYİ Parti'de, bu karar deprem etkisi yaptı.

Birçok üst düzey isim yönetime tepkisini dile getirerek İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Bazıları ise alınan karara uymadığı için görevden alındı.

AkşO isimlerden biri olan İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, yanındaki 4 İBB Meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti.

İYİ PARTİ'DE İBB İÇİN YENİ GÖREVLENDİRME

Gelişmenin yankıları sürerken Akşener'in partisi harekete geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi grubunda yeni görevlendirme yaptı.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Suat Sarı'nın getirildiği duyuruldu. Açıklama İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi.

Duyuruda, "Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın Suat Sarı seçilmiştir. İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU'NUN KOLTUĞUNA ADAY

İYİ Parti'nin yeni İBB Meclisi Grup Başkanvekili Suat Sarı, İBB Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

ÖZKAN İKİNCİ KEZ İSTİFA ETMİŞTİ

CHP ile ittifak kurulmasını savunan eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi İYİ Parti'den istifa edip, İBB Meclisi'nde bağımsız olarak devam edeceklerini açıklamışlardı. Son istifalardan sonra İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde 4 üyesi kalmıştı.

Özkan yaptığı açıklamada, "Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisi'nde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz" demişti.

SÖZCÜ ZORLU: BU BİR OPERASYON

İYİ Parti'de siyasetin gündemine oturan istifaları değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor. İstanbul örneğine bakın. İsmi geçen arkadaşlardan biri bugün İstanbul dışındaki bir meclis üyemizi arıyor, 'Biz bu akşam istifa ettiğimizi açıklayacağız, siz de istifa edin' diyor. 'CHP'li biriyle görüşme ayarlayalım' diyor. Bu bir operasyondur" ifadelerini kullanmıştı.