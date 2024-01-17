İYİ Parti'nin Antalya ve Kocaeli adayı belli oldu
İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayı açıkladı. Buna göre, Antalya'da İYİ Parti'nin adayı Nesrin Ünal olurken Kocaeli'de ise Gencay Yıldıztekin aday olarak belirlendi. Ayrıca İYİ Parti'nin Giresun, Kırklareli ve Kars adayları da açıklandı.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak partisinin birçok belediye başkan adayını daha duyurdu.
2 BÜYÜKŞEHİR, 3 İL ADAYINI DUYURDU
Toplamda 36 bölgenin açıklandığı adaylar arasında 2 büyükşehir ve 3 il yer aldı.
Buna göre, Antalya 21. Dönem Milletvekili Dahiliye Uzmanı Dr. Nesrin Ünal İyi Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.
Harun Cici, Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi.
Kırklareli adayı ise Ali Dermenci olarak açıklandı.
İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal
İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gencay Yıldıztekin
AÇIKLANAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İstanbul Fatih ilçe belediye başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
İstanbul Çatalca ilçe belediye başkan adayı İsmail İp
İstanbul Beyoğlu ilçe belediye başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu
İstanbul Eyüpsultan ilçe belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu
Kocaeli Gölcük ilçe belediye başkan adayı İsmail Aynacı
Kandıra ilçe belediye başkan adayı Semih Sarıçay
Kars Sarıkamış ilçe belediye başkan adayı Yusuf Sifil
Kırklareli belediye başkan adayı Ali Dermenci
Lüleburgaz ilçe belediye başkan adayı Ahmet Ethem Oruç
Aydın Didim ilçe belediye başkan adayı Atilla Avlayıcı
Aydın Efeler ilçe belediye başkan adayı Mehmet Fatih Atay
Aydın Köşk ilçe belediye başkan adayı Yaşar Baş
Çanakkale Gelibolu ilçe belediye başkan adayı Avukat Koray Akkuş
Denizli Buldan ilçe belediye başkan adayı Mustafa Gülbay
Isparta Atabey ilçe belediye başkan adayı Barış Şevket Aykut
İzmir Çiğli ilçe belediye başkan adayı Özgür Doğan
İzmir Gaziemir ilçe belediye başkan adayı Sedat Dağ
İzmir Güzelbahçe ilçe belediye başkan adayı Gizem Albaş
İzmir Karaburun ilçe belediye başkan adayı Zafer Sevinç
İzmir Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Nizamettin Yılmaz
İzmir Bayındır ilçe belediye başkan adayı Kenan Gökçer
İzmir Ödemiş ilçe belediye başkan adayı Güven Kılıç
İzmir Bergama ilçe belediye başkan adayı Nezih Uyar
İzmir Torbalı ilçe belediye başkan adayı Melih Terzioğlu
Kütahya Dumlupınar ilçe belediye başkan adayı Neşe Akçayır Okatan
Kütahya Emet ilçe belediye başkan adayı Hüsnü Kaymak
Kütahya Çavdarhisar ilçe belediye başkan adayı Erten Kayaalp
Muğla Ortaca ilçe belediye başkan adayı Recep Günel
Akşener'in İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarından öne açıklamalar şu şekilde;
Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik. 9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü. Unutmayalım ki bugün bu salonlarda güven içerisinde konuşabiliyorsak, evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu bu millet bu memleket için göğsünü siper eden nice vatan evladına borçludur. Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz. Mehmetçiklerimiz sahada amansız bir mücadele vermeye devam ediyor aklımız fikrimiz yüreğimiz onlarla, ayakları taşa değmesin, attıkları boşa gitmesin, rabbim onları korusun, acılarını göstermesin. Allah her birinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun.
MUHALEFETİN HEDEFİNDEKİ ERDOĞAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ
"Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık.
"ŞIMARDIKÇA ŞIMARDILAR, HADSİZLEŞTİKÇE HADSİZLEŞTİLER"
"Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan sayın cumhurbaşkanını sayın dışişleri bakanını sayın milli savunma bakanını aramamı, mesela milli savunma bakanı geri dönmesi ama hakan fidan ve sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim, arkadaşlarıma bunu aktardım. Ben milletvekili değilim meclis tutumumuz bir tutum aldı. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta’nın organizasyonunda biz meclisin ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.
"KARIN AĞRISI İYİ PARTİ MİYDİ?"
"Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?
"Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi bizden ayrılan bizi çok üzen bizi kandırmış hissettiğimiz daha başka bir söz derim de ayıp olur bir milletvekilini, bizden seçilip koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu?
Kaynak: Türkiye Gazetesi