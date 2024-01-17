İYİ Parti'nin Antalya ve Kocaeli adayı belli oldu

17 Ocak 2024 11:00 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:38

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak partisinin birçok belediye başkan adayını daha duyurdu.

2 BÜYÜKŞEHİR, 3 İL ADAYINI DUYURDU

Toplamda 36 bölgenin açıklandığı adaylar arasında 2 büyükşehir ve 3 il yer aldı.

Buna göre, Antalya 21. Dönem Milletvekili Dahiliye Uzmanı Dr. Nesrin Ünal İyi Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.

Harun Cici, Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi.

Kırklareli adayı ise Ali Dermenci olarak açıklandı.

İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Gencay Yıldıztekin

AÇIKLANAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Fatih ilçe belediye başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları

İstanbul Çatalca ilçe belediye başkan adayı İsmail İp

İstanbul Beyoğlu ilçe belediye başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu

İstanbul Eyüpsultan ilçe belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu

Kocaeli Gölcük ilçe belediye başkan adayı İsmail Aynacı

Kandıra ilçe belediye başkan adayı Semih Sarıçay

Kars Sarıkamış ilçe belediye başkan adayı Yusuf Sifil

Kırklareli belediye başkan adayı Ali Dermenci

Lüleburgaz ilçe belediye başkan adayı Ahmet Ethem Oruç

Aydın Didim ilçe belediye başkan adayı Atilla Avlayıcı

Aydın Efeler ilçe belediye başkan adayı Mehmet Fatih Atay

Aydın Köşk ilçe belediye başkan adayı Yaşar Baş

Çanakkale Gelibolu ilçe belediye başkan adayı Avukat Koray Akkuş

Denizli Buldan ilçe belediye başkan adayı Mustafa Gülbay

Isparta Atabey ilçe belediye başkan adayı Barış Şevket Aykut

İzmir Çiğli ilçe belediye başkan adayı Özgür Doğan

İzmir Gaziemir ilçe belediye başkan adayı Sedat Dağ

İzmir Güzelbahçe ilçe belediye başkan adayı Gizem Albaş

İzmir Karaburun ilçe belediye başkan adayı Zafer Sevinç

İzmir Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Nizamettin Yılmaz

İzmir Bayındır ilçe belediye başkan adayı Kenan Gökçer

İzmir Ödemiş ilçe belediye başkan adayı Güven Kılıç

İzmir Bergama ilçe belediye başkan adayı Nezih Uyar

İzmir Torbalı ilçe belediye başkan adayı Melih Terzioğlu

Kütahya Dumlupınar ilçe belediye başkan adayı Neşe Akçayır Okatan

Kütahya Emet ilçe belediye başkan adayı Hüsnü Kaymak

Kütahya Çavdarhisar ilçe belediye başkan adayı Erten Kayaalp

Muğla Ortaca ilçe belediye başkan adayı Recep Günel

Akşener'in İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarından öne açıklamalar şu şekilde;

Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik. 9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü. Unutmayalım ki bugün bu salonlarda güven içerisinde konuşabiliyorsak, evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu bu millet bu memleket için göğsünü siper eden nice vatan evladına borçludur. Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz. Mehmetçiklerimiz sahada amansız bir mücadele vermeye devam ediyor aklımız fikrimiz yüreğimiz onlarla, ayakları taşa değmesin, attıkları boşa gitmesin, rabbim onları korusun, acılarını göstermesin. Allah her birinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun.

MUHALEFETİN HEDEFİNDEKİ ERDOĞAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

"Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık.

"ŞIMARDIKÇA ŞIMARDILAR, HADSİZLEŞTİKÇE HADSİZLEŞTİLER"

"Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan sayın cumhurbaşkanını sayın dışişleri bakanını sayın milli savunma bakanını aramamı, mesela milli savunma bakanı geri dönmesi ama hakan fidan ve sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim, arkadaşlarıma bunu aktardım. Ben milletvekili değilim meclis tutumumuz bir tutum aldı. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta’nın organizasyonunda biz meclisin ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.

"KARIN AĞRISI İYİ PARTİ MİYDİ?"

"Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?

"Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi bizden ayrılan bizi çok üzen bizi kandırmış hissettiğimiz daha başka bir söz derim de ayıp olur bir milletvekilini, bizden seçilip koşa koşa AK Parti'ye geçip Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu?