CHP'de seçim günü! Beş ayda ikinci olağanüstü kurultay

BERAT TEMİZ ANKARA - Bugüne kadar 38’i olağan toplam 59 kurultay gerçekleştiren CHP, beş ayda ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal talebiyle yapılan başvuruları reddetmesinin ardından kurultayın bugün yapılması netleşmişti. Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde saat 10.00’da başlayacak olağanüstü kurultay için tüm hazırlıklar tamamlandı. Salonun fiziki şartları sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

22’nci Olağanüstü Kurultay’da önce Genel Başkan Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için ayrı ayrı güven oylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek. CHP kurmayları, Özgür Özel’in karşısına rakip çıkmayacağını ve mevcut PM ile YDK listelerinde değişiklik yapılmayacağını ifade ediyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı ileri sürülüyor.

Nisan ayındaki olağanüstü kurultayda Parti Meclisi seçimlerinde karşı liste çıkaran Oğuz Kaan Salıcı, bu defa liste çıkarmayacağını duyurmuştu. Öte yandan, 39’uncu Olağan Kurultay süreci de devam ediyor. İl kongrelerini 24 Ekim’deki şaibeli kurultay davası öncesinde tamamlayacak olan CHP’de yeni delegeler belirlenecek. Kasım ayının ilk yarısında yapılması planlanan kurultayda tekrar genel başkan, PM ve YDK seçimi yapılacak.