CHP'deki 'oda krizi'nin perde arkası: 37 yıllık 'sır küpü' Şükran Kütükçü 'taraf' değiştirdi

Genel seçimler sonrası 'değişim' tartışmalarının yaşandığı CHP'de patlak veren 'oda krizi'nin odağındaki isim Şükran Kütükçü dikkat çekti. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık 'sır küpü' olarak bilinen, parti içinde 'kurmay' yetkisinde görülen ve 'perde arkasındaki güç' olarak anılan Kütükçü iddialara göre değişim sürecinde tarafını değiştirerek Özel-İmamoğlu ekibine dahil oldu. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu ekibince odasından atıldı.

CHP'de gündeme oturan 'oda krizi'nin detayları ortaya çıktı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün TBMM’deki odasının polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin kulislerde iki iddia konuşuluyor.

Hürriyet’in haberine göre, iddialardan biri Kütükçü'nün CHP'deki 'değişim' tartışmaları sürecinde taraf değiştirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibine dahil olması. Bu iddianın karşısındaki bir diğer kulis ise, 37 yıldır Kılıçdaroğlu'nun 'sır küpü' olarak bilinen Kütükçü'nün Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' etmediği ancak gelinen noktada Özel'in desteğini alması. Özel, İdare Amiri’ne ayrılan makamı, ‘protokol müdürü’ olarak görevlendirdiği Kütükçü’ye tahsis etti.

KÜTÜKÇÜ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ama dengeleri değiştiren bir faktör göze çarpıyordu. Kılıçdaroğlu ekibi olarak tabir edilen CHP'liler tarafından TBMM İdare Amiri seçilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın makam odasını geri istemesi krizin fitilini ateşledi.

Meclis yönetimi, Kütükçü’nün CHP’li danışmanlara ayrılan odayı kullanması gerektiğini bildirdi. Kütükçü odayı tahliye etmemekte direnince Bayraktutan’ın danışmanları, Meclis idaresinin denetiminde odayı devraldı. Kütükçü’nün eşyaları görevliler tarafından boşaltılıp tutanak tutuldu. TBMM Genel Sekreterliği, odayı kilitli tutması ve tahliye yazısına uymaması nedeniyle Kütükçü hakkında soruşturma açtı.

Özgür Özel, Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından Kütükçü’yü görevden almayacağını açıkladı, ancak Özel Kalem Müdürü’nü değiştirdi. Kütükçü’yü ise “CHP Protokol Müdürü” atadı. Özel'in bu hamlesi 'jest' olarak yorumlandı. Ancak Meclis Genel Sekreterliği, TBMM’de “Protokol Müdürü” kadrosu bulunmadığından özel makam ayrılamayacağını bildirdi.

KİM BU KÜTÜKÇÜ?

CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 37’nci olağan kurultayın ardından üç aydan beri yaşanan iç çekişmede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün adı sık sık gündeme gelmişti. Kütükçü, çalışma hayatının 37 yılı boyunca Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu olarak bilindi.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atanıp daire başkanı olduğu 1986’dan itibaren Kılıçdaroğlu ile çalıştı. Gelirler Müdürlüğü’nün ardından Bağ-Kur Genel Müdürü ve SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Çalışma hayatını izleyen gazeteciler, 1990’lı yıllardan itibaren Kütükçü’yü 'işine hâkim, ayrıntılarda titiz bir görev insanı' olarak tanımladı.

Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile çalıştığı süre boyunca, milletvekilleri tarafından bile daima 'kurmay' yetkisinde görüldü. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun genel merkez kadrosuyla yaşadığı anlaşmazlıklar statüsünü etkilemedi. CHP’deki milletvekili ve belediye başkan adaylığı yarışları, liderlik çekişmesi ve kurultay hesaplaşmalarında zaman zaman 'perde arkasındaki güç' olarak anıldı.