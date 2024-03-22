CHP'li aday, CHP'li başkanı hedef aldı: Kasayı bitirmek istiyor, yağmur gibi adam alıyor

CHP'nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, mecvut belediye başkanını sert sözlerle hedef aldı. Eşki, "Yağmur gibi adam alıyor, kasayı bitirmek istiyor. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar" dedi.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren CHP İzmir ekibi, Bornova'da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, mevcut CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u sert sözlerle eleştirdi.

"YAĞMUR YAĞAR GİBİ İŞE ADAM ALIYORLAR"

Belediyenin yağmur gibi adam aldığını, kasayı bitirmek istediklerini ve sabıkalı kişilerin işe alındığını iddia eden Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Çiçeğimi aldım, ziyarete gittim. Giderken de orada konuştuk. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur yağar gibi işe adam alıyorlar.

"ÖMER ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAZ"

Cihan Güzel diye bir adam var, AK Parti 1. Sıra Yedek Meclis Üyesi. Ertürk başkana da hakaret etmişti. Arıyor, ‘Çamdibi'nden 5 kişiyi getir işe alalım. 8 kişiyi getir, işe alalım' diyor. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar, aklı sıra ‘Ömer bunlardan korkar' diye düşünüyorlar. Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyon TL'ye fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için."

"ARADIM, TEHDİT ETTİM"

"Bornova Belediyesi'ne bir sürü temizlikçi, parkçı, Fen İşleri'nde adama ihtiyaç var" diyen Eşki, "Aradım, tehdit ettim. Bunları yapmayın bedeli ağır olur dedim. İnadına yapıyorlar. Cihan Güzel, Süleyman Soylu'ya ‘reis gitme' diyen biri. AK Parti'li MHP'li biri. Ben CHP'liyim. CHP dışında da kimseye orada ne nefes aldırırım ne de başka bir şey yaptırırım" dedi.