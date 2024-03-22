CHP'deki 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Onur Öksel ifade için adliyede

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Yerel seçime sayılı günler kala sosyal medya hesaplarında yayılan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin gelişmeler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ADLİYEDE

Konuya ilişkin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Şüphelinin ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.