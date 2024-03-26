CHP’li başkan baltayı taşa vurdu! Zeydan Karalar 'taş medreseliler kardeşimiz değil' dedi, tepki yağdı

CHP’nin Adana adayı Zeydan Karalar, ülkücü hareketin sembolü ‘Taş Medreseliler’i hedefe koydu. MHP, “Onlar kardeşimiz değil” diyen Karalar’a “Taş Medreseliler soytarılarla kardeşlik yapmaz” cevabını verdi. İyi Parti ise “Cevabı sandıkta alacaksınız” diyerek CHP’ye rest çekti.

MHP ve ülkücü hareketin sembolü ‘Taş Medreselilere’ yönelik sözleri sebebiyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a tepki yükseldi. CHP’li Başkan Karalar, seçim çalışması sırasında “Taş Medrese’de yetişen bizim kardeşimiz olamaz” diye açıklama yaptı, hemen arkasından da gafını fark ederek, bu sözlerinin yayınlanmamasını istedi. Ancak, Karalar’ın konuşması sosyal medyada yayınlanınca milliyetçi ve ülkücü camianın büyük tepkisini çekti.

EN BÜYÜK TEPKİ MHP'DEN GELDİ

Karalar’ın bu açıklamasının sadece Adana’da değil, Türkiye genelindeki ‘kararsız milliyetçi seçmeni’ de etkilediği ve özellikle İstanbul’da bu kitlenin İmamoğlu’ndan uzaklaşmasına yol açacağı belirtiliyor. Zeydan Karalar’a en büyük tepki ise MHP’den geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım “Gerçek Taş Medreselilerin sizinle işi zaten olmaz! Taş Medrese’de yetişenler, mazlumlarla kardeş, gariplerle yoldaştır. Taş Medrese’nin tedrisatından geçenlerin boğazından helalden başka lokma geçmemiştir, dolayısıyla haramilerle düşmandırlar” dedi.

İYİ PARTİ’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İyi Partililer de Karalar’a tepki gösterdi. İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu “Taş Medrese vatandır, millettir, bayraktır. 31 Mart’ta gereği yapılacaktır” diye konuştu. İyi Parti’nin Adana adayı Ayyüce Türkeş de “Taş Medreselilerin Zeydan Karalar gibi bir kardeşi olmaz, olamaz. Adanalı hemşehrilerim kendisine gerekli cevabı 31 Mart’ta verecektir” ifadelerini kullandı.

"TAM TİPİK CHP DAVRANIŞI"

Zeydan Karalar’a AK Parti’den de ses yükseldi. Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya tepkisini, “Tam tipik CHP davranışı. Önce içindekini döküyor, sonra oyların gideceğini görünce hemen kıvırıyor” dedi.

Bu arada DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceğini öne sürdü.