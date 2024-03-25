DEM Parti vekilinden çarpıcı iddia: Zeydan Karalar, DEM lehine çekilecek

Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşan DEM Parti vekili Ali Bozan, Adana'da kent uzlaşısı yapılacağını iddia etti. Bozan konuşmasında "CHP'nin, Adana'da, Ceyhan'da, Seyhan'da, Yüreğir'de ve Çukurova'da DEM Parti lehine çekileceğini duyduk" dedi. Bozan ardından yeni bir açıklama yaparak espri yaptığını söyleyip, ittifak varmış gibi algı yapıldığını ve buna dikkat çektiğini söyledi.

CHP ve DEM Parti arasındaki kent uzlaşısı altındaki ittifakına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yerel seçimlere bir haftadan kısa bir süre kala DEM Parti vekili Ali Bozan'ın ortaya attığı iddiaya göre iki parti arasında Adana'da 'uzlaşı' yapılacak.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti.

"DEM LEHİNE ÇEKİLECEKLER"

Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada, "Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.

"ALGIYA ESPRİYLE CEVAP VERDİM"

Tele1'e konuşan Ali Bozan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada espri yaptığını söyledi. Bozan şöyle konuştu:

Adana’da Seyhan, Ceyhan, Yüreğir ve Çukurova’da çalışma yapılırken sanki ittifak varmış gibi algı yapıyorlar. Ben de buyurun çekilin dedim. Algıya dikkat çektim.