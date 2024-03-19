Turgut Altınok CHP-DEM ittifakına tepki gösterdi: "Atatürk'ün kemikleri sızlıyor"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yerel seçimlere 12 gün kala TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında gazeteci Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Altınok'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Tempoya alışığım. Bayram, seyran, hafta sonu tatili demeden gecenin 3'ü demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı'na ithafen muhteşem bir eseri Keçiören'e Ankara'ya kazandırdık. Bu tamamen Keçiören Belediyemizin imkanlarıyla yapılan bir hizmettir.

Ankara'nın karanlığını aydınlatan bir eserdir. Ankara'mıza değer katacak bir eser.

KEÇİÖREN'DE BELEYİDECİLİK DESTANI YAZDIK

Keçiören yazın en canlı ilçesidir. Çünkü gezebilecekleri çok yerler var. Ankara Keçiören'de dünyada benzeri olmayan bir belediyecilik hikayesi, destanı yazdık. Eser ve hizmet belediyeciliğini dantel gibi işledik.

TAKSİLER İÇİN TOGG ALACAĞIZ

Türkiye'de ilk. Dünyada da örnekleri var. Belediyeler taksileri alıyor. Taksi sahipleri taksitlerini ödeyerek taksilerini alıyor. Birincisi şehirde bütünlük olacak. Yeşil bir Ankara olacak. Özellikle şehrimiz trafikte zehirlemekten kurtulacak.

Ankara'da ciddi trafik problemi var. Bir yıl içinde gerekli önlemler alınmaz, yatırımlar yapılmazsa Ankara'da tekerler dönmeyecek. Bu nedenle 8 bin taksi alacağız. Bütün maliyetlerini yaptık.

Taksicilerimiz mazot parasına yedek parçaya harcadığı parayla 2-2.5 yılda faizsiz bir şekilde taksilerine kavuşacak.

Şarj istasyonları da ücretsiz olacak. 650 km menzilleri var. Menzili dolduran kuracağımız istasyonlarda hiç bir ücret ödemeden şarj doldurabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Ankara'da otobüs fiyatları çok düşük kaldı. Pandemi döneminde çok şeylerini kaybettiler. Büyükşehir haklarını vermedi. Biz haklarını telafi edeceğiz. Biz ulaşımda yeni bir sistem getireceğiz.

Buna Bursa modeli diyorlar. Binen herkesin parasını vereceğiz. 65 yaş üzeri vatandaşlara her saat ücretsiz olacak.

31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisimizde karar alacağız.

EGO BATAKTA!

Hızlı bir şekilde 2 bin elektrikli otobüs alacağız. EGO batakta. ABB'nin bütün işletmeleri batakta. Mansur Yavaş'ı özel bir şirketin başına getirseydiniz, şirketi batırmıştı, iflas etmişti. Bütün şirketler batakta."

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ

Şeffaf belediyecilik yapacağız. 94'de seçildiğimde Türkiye'nin Keçiören en borçlu belediyesiydi. Rekor hizmetler yaparak, Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptık. Kovid, pandemi demeden çalıştık. Gayrimenkul zengini bir belediye yaptık. Şuan kasasında para olan bir belediye bırakıyoruz. Üstelik 60 milyar bütçesi olan ABB'den daha çok eser ve hizmet yaptık.

ALTINOK ZARAR EDEN İŞLETMELERİ KÂRÂ GEÇİRİR

Altınok, zarar eden işletmeleri kara geçirir. 15 yaşımda askere gititğimde görevli olduğum yerleri kârâ geçirdim. Bölük komutanı sordu "nasıl oldu bu iş diye?" Efendim "çalmışlar" dedim.

Mansur Yavaş döneminde EGO'nun zararı 17 misli arttı. Elektrikli otobüsü bu yüzden alıyoruz. EGO'nun en büyük gideri yakıt ve yedek parça. Akaryakıt ve yedek parçadan kurtararak zarar değil kâr edecek. Üstelik vatandaşlarımız da ücretsiz binecek.

Ankara'da kayıp kaçak dönemi bitecek.

EMEKLİYE 5 BİN LİRA VERECEĞİZ

Emekliye Mansur Yavaş bin lira veriyor biz 15 Nisan'da 5 bin lira yatıracağız. Mansur Yavaş doğalgaz desteği veriyor 500 lira biz 4 aya çıkartıyoruz bin lira vereceğiz.

20 BİN ÖĞRENCİYE 1.500 LİRA BURS

Çocuklarımıza kantin kart vereceğiz 200, 300, 500 lira ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin öğrencimize ayda 30 milyon lira 1.500 lira burs vereceğiz.

EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Mamak ve esnaf programında beraberdik. Cumhurbaşkanımızla konuştum, bütçe imkanlarıyla emeklilere iyileştirme yapacağız.

Emeklilerin derdini çözerse AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çözer Cumhurbaşkanımız olayın farkında Ankara'da hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Bütçe imkanlarıyla beraber emeklilere yapılan destekler artacak. Hiçbir emeklimizi Ankara'da mağdur etmeyeceğiz.

"İNSAN SÖZÜNÜN ERİ OLMALI"

Yavaş verdiği sözlerin yüzde 90'ınını tutmamış. İnsan sözünün eri olmalı. Bir dönem yapacağım dediysen sözünde duracaksın. Ankara bir 5 yılı daha bu şekilde geçiremez. Mansur Yavaş 4 yıldır bu görevi hobi olarak yapıyor. Ankara'da değil Londra'da görenler var.

Belediyelerin devlet gibi bütçesi var.2019'da 9 ayda proje ve ihale 5 yılda da Ankara'ya 58 km metro yapacağım diyor. Ankara'da 5 cm metro yok.

Ankara bu vizyonsuzluğu kaldıramaz.

CHP SEÇMENİ PARTİ YÖNETİMİNE DERSİNİ VERMELİ

Yavaş önce CHP'yi eleştirdi sonra aday oldu. Dertleri vatan değil, makam. DEM Parti ile işbirliği Ankara'yı etkileyecek. Bazı illerde ilçelerde adaylarını çektiler. Ankara'da da adaylarını çektiler. Ayna gibi ortada. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Türkiye'yi bölmek isteyenlerle kol kola yürüyorlar. CHP tabanına büyük iş düşüyor. Dersini vermeli, "önce vatan" denmeli.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU BİRBİRİNE RAKİP OLACAK

Mansur Yavaş, belediye başkanlığını hobi olarak yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler. İmamoğlu ve Yavaş birbirine rakip olacak.

Büyükşehirleri kaybederlerse CHP'de büyük deprem olacak. CHP'de seçimden sonra çok şey değişecek. Fırtınalar esecek. Genel başkanlık yarışı başlayacak. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da oturmak istemeyecektir. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birbirine rakip olacak. Kongrelerde milyon dolarlar havada uçuşacak. Özgür Özel'in koltuğunda oturması zor görünüyor. Onu getiren irade (Ekrem İmamoğlu) çok güçlü. Türkiye biliyor bunu."