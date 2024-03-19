Altınok: Bütçe imkanlarıyla emeklilere iyileştirme yapılacak

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında konuştuğunu söyledi. Bütçe imkanlarıyla emeklilere iyileştirme yapılacağını söyleyen Altınok, "Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçimlere sayılı gün kala TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programına konuk oldu.

Burada milyonlarca emeklinin merak ettiği "bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konu hakkında konuştuğunu söyleyen Altınok, "Bütçe imkanlarıyla emeklilere iyileştirme yapacağız" dedi.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızla konuştum, bütçe imkanlarıyla emeklilere iyileştirme yapacağız. Emekliler başımızın tacıdır. Yine çözerse AK Parti çözer.

Bir rakam telaffuz edilmedi. Durumu konuştum, Cumhurbaşkanımız da olayın farkında.

DESTEKLER ARTACAK

Bütçe imkanlarıyla beraber emeklilerimize yapılan destekler artacak.

Biz hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Ankara'da hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz.