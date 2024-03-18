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Haberler > Ekonomi > Emekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK Uzmanı canlı yayında tarih verdi: Her an her şey olabilir

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK Uzmanı canlı yayında tarih verdi: Her an her şey olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK Uzmanı canlı yayında tarih verdi: Her an her şey olabilir

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekliye seyyanen zam açıklamasını "Her an her şey olabilir" diyerek yineledi. Karakaş'ın değerlendirmesine göre; seçime son hafta kalana kadar umutlarınızı eksiltmeyin, seyyanen zam gelebilir.

Türkiye gazetesi yazarı SGK Uzmanı İsa Karakaş, daha önce “Seçime son hafta kalana kadar umutlarınızı eksiltmeyin, seyyanen zam gelebilir” ifadelerinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, daha önceki seçim dönemlerde de benzer durumların yaşandığını kaydederek, “Bu hafta sonuna kadar her an her şey olabilir ama son haftaya geldiğimiz zaman ümitlerin tükeneceğini söylüyoruz. 1 haftalık bir süremiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Seyyanen zam bekleyen emeklilerin, 3600 ek gösterge bekleyen memurların yeni vaatleri yakından takip ettiklerini belirten İsa Karakaş, hem parti teşkilatı hem milletvekilleri bu sorularla sıkça karşılaştıklarını ifade etti. Karakaş, yeni düzenlemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerinin altüst olacağı endişesi olduğunu dile getirerek “Vatandaş seçimden önce verilen bir vaat için yasa tasarısını görmediği zaman mütereddit kalacağız. Emeklilerin de diğer vatandaşların da görmek istedikleri bu” diye konuştu. Karakaş EYT’liler için de 31 Mart’a kadar dilekçelerini vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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