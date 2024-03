Emekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK Uzmanı canlı yayında tarih verdi: Her an her şey olabilir

Türkiye gazetesi yazarı SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekliye seyyanen zam açıklamasını "Her an her şey olabilir" diyerek yineledi. Karakaş'ın değerlendirmesine göre; seçime son hafta kalana kadar umutlarınızı eksiltmeyin, seyyanen zam gelebilir.