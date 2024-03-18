Şirketlerin satın alma süreçlerini dijitalleştiren platform 10 bin tedarikçiye ulaştı

Şirketlerin satın alma sürecini dijitalleştirerek yapay zeka sayesinde onlara hız, şeffaflık ve tasarruf imkanı sağlayan PeraPole, Türkiye’nin önde gelen firmalarının da aralarında bulunduğu işletmeler ile konusunda uzman binlerce tedarikçiyi bir araya getiriyor.

PeraPole’den yapılan açıklamaya göre, hem satın alma hem de teknoloji alanında büyük deneyime sahip bir ekiple 2018’de kurulan ve Kovid-19 döneminde tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkları görerek bu alanda faaliyetlerini güçlendiren PeraPole, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketlerin satın alma işlerini bütünüyle dijital ortama taşımak amacıyla hayata geçirilen platform, "kurumların satın alırken kazanmasını sağlamak" misyonu ve "alternatif ve esnek tedarik zincirleri oluşturma" hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Üye kurumlarının ürün ve hizmet üretiminde ihtiyaç duydukları malzeme, ham madde ve hizmetleri kolaylıkla temin etmelerini sağlayan PeraPole, şirketlerin kazançlarını daha alımlarını yaparken garanti altına alıyor.

Yapay zeka teknolojilerini kullanan platform, şirketlerin, bir otomobilden toplu iğneye kadar ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi dijital ortamda ve geleneksel satın alma süreçlerine göre çok daha kısa sürede, şeffaf yöntemlerle ve uygun fiyatlarla alma imkanı sunuyor.

Şirketleri ihtiyaç duyabilecekleri tüm üretici ve satıcılarla kolaylıkla bir araya getirmek için faaliyetlerini profesyonel bir ekiple sürdüren PeraPole, tedarikçilerinin sayısının 10 bine ulaşmasını önemli ancak hızla aşılacak bir kilometre taşı olarak görüyor.

İŞLEMLERİ OPTİMİZE EDEN TEKNOLOJİ ALTYAPISI SUNUYOR

PeraPole’ün en ileri teknolojileri kullanan altyapısı, şirketlere, 10 bine ulaşan ve kısa sürede çok daha yüksek sayılara ulaşması beklenen tedarikçiler arasından doğru satıcıyı seçme imkanı sunuyor. Şeffaf bir e-satın alma deneyimi sonucunda uygun fiyatlı alımların yapılabildiği platform, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde üretici ve tedarikçilerin ihtiyacı olan bilgiyi ihtiyaç duydukları anda üreterek hizmetlerine sunuyor. Verileri analiz edip işlerken, kullanıcılarına zaman ve para kazandırıyor.

Platform; üyelerinin talep, teklif ve sipariş süreçlerini hızlandırırken kolaylaştırıyor ve işlemleri optimize eden bir teknoloji altyapısı sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için platformu sürekli geliştirmeye büyük önem veren PeraPole, bu kapsamda müşterileri ile düzenli olarak stratejik iş birliği toplantıları gerçekleştiriyor. Müşteri geri bildirimleri, PeraPole araştırma ve geliştirme sürecinin temelini oluşturuyor. Toplantılardan ve şirketin çözüm merkezine gelen aramalar başta olmak üzere diğer kanallar üzerinden toplanan geri bildirimler, platformun yazılımının ve yapısının sürekli güncellenmesine ve iyileştirilmesine imkan sağlıyor. Müşterilerini sadece platform kullanıcısı olarak değil aynı zamanda geliştirme sürecinin bir parçası olarak gören şirket, onlarla yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak platformu her geçen gün daha da iyi hale getiriyor.

Böylece, mevcut satın alma ve tedarik zinciri yazılımlarındaki zayıflıkların dezavantajlarını aşmak için fırsatlar sunan PeraPole, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde herhangi bir eğitime gerek duyulmadan isteyen herkes tarafından hemen kullanılmaya başlanabiliyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve binlerce şubesi bulunan bir market zincirinin tüm tedariklerini platform üzerinden yapması için anlaşma sağlayan platform, bu iş birliğine ilişkin detayları kısa sürede açıklayacak. PeraPole ile sektörel sivil toplum kuruluşları arasındaki stratejik iş birliği görüşmelerinde de son aşamalara gelindi. Bu konuya ilişkin detayların da gelecek aydan itibaren açıklanması bekleniyor.