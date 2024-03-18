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Haberler > Ekonomi > Emekliye yeni destek masada! Dikkat çeken 17 bin TL detayı

Emekliye yeni destek masada! Dikkat çeken 17 bin TL detayı

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Emekliye yeni destek masada! Dikkat çeken 17 bin TL detayı

Ekonomi Haberleri

Emeklilere yeni destekler için çalışmalarını sürdüren hükümet, hane geliri formülü üzerinde duruyor. Bu formüle göre hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak. Düzenlemeden yararlanmak için emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturulması şartı aranacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.

Emeklilerden gelen geçim sıkıntısı şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 emeklilerin yılı olacak" açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başladı. Bu kapsamda emeklilerinin konforunu artıracak yeni destekler üzerinde çalışılıyor.

FATURA VE GIDA YARDIMI

Emekliye destek için formül aranırken, hane geliri üzerinde duruluyor. Bu formüle göre hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

GELİRLER ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLECEK

Yenişafak'ta yer alan habere göre, yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak. Düzenlemenin seçim sonrasında değerlendirmeye alınması ve uygun bulunması halinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Düzenleme sayesinde emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin de toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.

2 ŞART ARANIYOR

Düzenlemeden yararlanacak emeklilerde 2 şart aranıyor. Bunlardan ilki emekli aylığı dışında başka gelirinin olmaması, diğeri ise kirada oturması. Bu şartları karşılayan emeklilere söz konusu destek sağlanacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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