Emekliye yeni destek masada! Dikkat çeken 17 bin TL detayı

Düzenleyen: Mesut Şahin 18 Mart 2024 14:25 - Güncelleme: 18 Mart 2024 14:30 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Emeklilere yeni destekler için çalışmalarını sürdüren hükümet, hane geliri formülü üzerinde duruyor. Bu formüle göre hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak. Düzenlemeden yararlanmak için emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması ve kirada oturulması şartı aranacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin toplam gelirleri 17 bin 2 lira seviyesine yükseltilecek.