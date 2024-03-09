Ankara'da CHP-DEM ittifakına MHP'den tepki: "Mansur Yavaş DEM'in adayı"

Yerel seçime sayılı günler kala ‘kent uzlaşısı’ adı altında Ankara'da DEM Parti'nin CHP lehine adayını çekmesinin ardından MHP'den dikkat çeken mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "ABB Başkan adayı Mansur Yavaş DEM’in adayıdır" dedi.

Altılı Masa'nın 14 Mayıs seçimlerinin dağılmasının ardından CHP yerelde ‘kent uzlaşısı’ adıyla ile İstanbul’un 20’den fazla ilçesinde DEM Parti ile iş birliğine gitti. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti.

CHP'nin DEM'lenmesine Cumhur İttifakı ortağı MHP'den dikkat çeken mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "ABB Başkan adayı Mansur Yavaş DEM’in adayıdır" dedi.

MASANIN ALTINDA OLANLAR BUGÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'nın Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya CHP’yi eleştirdiği konuşmasında, "Dün masanın altında olanlar bugün masanın üzerine çıkarıldı. Basında gördünüz, Ankara'da yapılan kent uzlaşısı yani yeni ittifakın adı, kimle kimin arasında CHP ile DEM'in arasında. Sadece kent uzlaşısı yaptıkları yerde değil, diğer taraflarda da örtülü stratejik anlaşma yapıyorlar. Yani işlerine gelirse adaylarını çekiyorlar, gelmezse orada bırakıyorlar." dedi.

MANSUR YAVAŞ DEM'İN ADAYIDIR

CHP-DEM ittifakının sadece İstanbul'da olmadığını söyleyen Karakaya, "Uzlaşıları tam, ittifakları tam. Bende burada kısaca şunu söylüyorum. DEM'in Ankara adayı ne dedi. Biz Ankara'da 3 ilçede kent uzlaşısı yaptık. Bunların başında da hangisi geliyor, Polatlı geliyor, oyun Polatlı üzerine, Yenimahalle üzerine Bala üzerine. Kimin üzerinden, Mansur Yavaş üzerinden. O zaman bizde ne diyoruz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır, bugünden itibaren" ifadelerini kullandı.