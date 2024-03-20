Seçime 11 gün kala ortaya çıktı! PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP-DEM ittifakına çağrı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, 11 gün kalan yerel seçimlerin öncesinde yine ortaya çıktı! 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz" diyen terörist Duran Kalkan, isim vermeden CHP ve DEM Parti'nin oluşturduğu 'Kent uzlaşısı' için "Yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar." diye konuştu.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlendi. 2023 genel seçimlerinde olduğu gibi, seçimlere günler kala terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, yine ortaya çıktı! CHP ile DEM Parti'nin oluşturduğu 'Kent Uzlaşısı'na değinen terörist Duran Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"DEM PARTİ ETRAFINDA OLUŞAN İTTİFAKLAR ÖNEMLİ VE ANLAMLI"

31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin, aydınların, kadınların önemli bir çabası var. Demokrasi ittifakları var. Çeşitli demokratik sol güçler. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı.

Mart ayının mücadeleci karakteri de güç ve destek veriyor. Umut ediyoruz inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AK Parti-MHP faşizmine seçimle de darbe vurulur. Bu anlamda seçimi bir siyasi mücadele olarak görmek gerekli. Yerelden demokrasi bakımından daha da önemsemek lazım.

"31 MART'TA ORTAYA ÇIKAN SONUCU GÖRECEĞİZ"

Yoğun bir mücadele sürüyor. Biz önemsiyoruz. Kürt halkı duyarlı, arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Arkadaşlara 'sen de çalış' demeye gerek yok. Faşizme karşı mücadelenin bir gereği olarak özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak bu seçimlerde de gereken yapılacak.

Yurtsevenler olanlar, özgürlük mücadelemizin taraftarları olanlar kendi yöneticilerini seçecekler. Büyük bir risk sağlayacaklar. Faşizme geçit vermeyecekler. Genelde de demokrat adaylara, kadınlara oy verecekler. Buna inanıyoruz. Göreceğiz 31 Mart'ta ortaya çıkan sonucu ama yerelden demokrasiyi ifade ettiği için önemsenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir."