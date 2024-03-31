CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay sandığında birinci

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oy kullandığı sandıktan 134 oy ile birinci çıktı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Ülke genelinde oy sayımı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın oyunu kullandığı Karşıyaka’daki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’ndaki 2110 No’lu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi.

Toplam 273 oyun kullanıldığı sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AK Parti adayı Hamza Dağ’a 83 oy, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’ye ise 9 oy çıktı.