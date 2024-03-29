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Haberler > Gündem > 30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları
CANLI ANLATIM

30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. İzmir’deki seçmenler de oyunu kullandı. Peki, İzmir’de son durum ne? Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı önde? İzmir'in 30 ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklanıyor. Gelişmeleri canlı ve anlık olarak turkiyegazetesi.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İZMİR'DE SANDIKLARIN 3/1'İ AÇILDI
  • YÜZDE 10'LUK FARK DEVAM EDİYOR
  • YAYIN YASAĞI KALDIRILDI İŞTE İLK VERİLER
  • OY SAYIMI BAŞLADI
  • OY KULLANIMI BAŞLADI

31.03.2024 20:00

İZMİR'DE SANDIKLARIN 3/1'İ AÇILDI

İzmir'de sandıkların %34.5'i açıldı. Sandıkların 3/1'ine göre CHP adayı Cemil Turgay %48,1 ile önde götürürken, Ak Parti adayı Hamza Dağ %39,7 ile onu takip ediyor. İYİ Parti adayı Ümit Özlale'nin ise DEM Parti adayı Akın Birdal'ın gerisinde kaldığı dikkat çekiyor.  

30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları - 1. Resim

31.03.2024 19:34

YÜZDE 10'LUK FARK DEVAM EDİYOR

İzmir'de sandıkların %15.8'i açılırken CHP adayı Cemil Tugay 49,10 puandayken, Ak Parti adayı Hamza Dağ 39,30 puanla takip ediyor. İki aday arasındaki yüzde 10'luk fark devam ediyor.

30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları - 1. Resim

31.03.2024 19:20

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI İŞTE İLK VERİLER

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından İzmir'de sandıkların %7,5'i açıldı. İlk verilere göre CHP adayı Cemil Tugay 48,40 puanla önde görünürken, Ak Parti adayı Hamza Dağ 38,50 puanla takip ediyor.

30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları - 1. Resim

 

31.03.2024 17:00

OY SAYIMI BAŞLADI

İzmir’de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi akşam 17.00’de sona erdi. Sandıklar kapandı ve oyların sayımına geçildi.

Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 milyon 459 bin 970 kayıtlı seçmen bulunuyor.

31.03.2024 08:00

OY KULLANIMI BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

 

Yer: İzmir

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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