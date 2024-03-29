30 ilçede durum ne? İşte İzmir seçim sonuçları

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 15:08 - Güncelleme: 31 Mart 2024 20:10 - Güncelleme:

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. İzmir’deki seçmenler de oyunu kullandı. Peki, İzmir’de son durum ne? Hamza Dağ mı, Cemil Tugay mı önde? İzmir'in 30 ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklanıyor. Gelişmeleri canlı ve anlık olarak turkiyegazetesi.com.tr’den takip edebilirsiniz.