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Siber suçlara son 5 günde büyük darbe: 367 kişi tutuklandı

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Siber suçlara son 5 günde büyük darbe: 367 kişi tutuklandı
Başlık ResmiSiber suçlara son 5 günde büyük darbe: 367 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 23 ildeki eş zamanlı operasyonlarda yakalananlardan 367'si tutuklandı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara dair detayları paylaştı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 367'sinin tutuklandığı belirtildi.

Siber suçlara son 5 günde büyük darbe: 367 kişi tutuklandı
Başlık ResmiSiber suçlara son 5 günde büyük darbe: 367 kişi tutuklandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı.”

23 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-367'si tutuklandı. 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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