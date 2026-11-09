Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 5 ilde 5 dosyada daha sır perdesini araladı. “73 dosyada 80 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık” diye vurgulayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek Cennet Arıkan, Uğur Şimşek, Ekrem Bakar, Elife Doğrul, Sefa Soyalp faili meçhullerindeki son durumu açıkladı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in öncülüğünde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır gizemini koruyan cinayetleri tek tek çözerken, 5 faili meçhul cinayette daha sır perdesi aralandı.

Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosyanın yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, dosyalardaki detayları "73 dosyada 80 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık! Bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesi, ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmez" diyerek açıkladı. İşte Cennet Arıkan, Uğur Şimşek, Ekrem Bakar, Elife Doğrul, Sefa Soyalp faili meçhullerindeki son gelişmeler...

73 dosyada 80 cinayet! 5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı

🟥MANİSA / CENNET ARIKAN – 11 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan’ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı!

🟥ANKARA / UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2020 yılında Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek’in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı’nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.

🟥BATMAN / EKREM BAKAR – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar’ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı!

🟥AYDIN / ELİFE DOĞRUL – 23 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul’un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

73 dosyada 80 cinayet! 5 faili meçhulde daha sır perdesi aralandı

🟥İSTANBUL / SEFA SOYALP – 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2019 yılında Kırıkkale’den İstanbul’a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp’in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaları titizlikle yürüten Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, AFAD ekiplerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

"YENİ BİR İFADE BELİRLEYİCİ OLABİLİR"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden incelenen bir delil, yeni bir tanık ifadesi ya da ortaya çıkan bir bulgu, karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabilir. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz" diyerek çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

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