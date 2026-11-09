AJet'ten yüzde 30 indirim kampanyası
AJet, KKTC uçuşlarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Yarın gün sonuna kadar alınacak biletler yüzde 30 indirimli satılacak. Kampanya belirli tarihlerdeki seyahatleri kapsıyor.
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 24 Kasım 2026-3 Mart 2027 tarihlerinde (31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
Tüm koltuk sınıflarında geçerli olan indirimli biletler, "KIBRIS30" kodunu kullanarak sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.