Müzekart ücreti ve başvuru işlemleri, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamasıyla 350'den fazla müze ve ören yerine tek kartla erişim sağlanıyor. Müzekart'ın 2026 yılı fiyatı, geçerlilik süresi, başvuru yöntemleri ve kartın kullanılabildiği müzeler yeniden gündeme geldi.

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Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Müzekart uygulamasına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, uygulamanın sunduğu ziyaret imkanları ve kullanım koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dijital başvuru seçeneklerinin yanı sıra kimlik kartlarıyla müze girişini kolaylaştıracak yeni sistem üzerinde de çalışmalar sürüyor.

MÜZEKART ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı Müzekart ücreti 300 TL olarak uygulanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan Müzekart, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına 350'den fazla müze ve ören yerini ziyaret etme imkanı sağlıyor. Satın alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan kartla, kapsam dahilindeki her müze ve ören yerine yılda iki kez giriş yapılabiliyor.

Müzekart ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Müzekart geçen yerler

18 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili koşulları sağlamaları halinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Müzekart ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Müzekart geçen yerler

MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müzekart başvurusu, müze ve ören yerlerindeki yetkili satış noktalarından, Türkiye'nin Müzeleri mobil uygulamasından ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Fiziksel kart almak isteyen vatandaşlar, fotoğraflı kimlik belgeleriyle Müzekart satış noktalarına başvurabiliyor. Dijital Müzekart kullanmak isteyenler ise Türkiye'nin Müzeleri uygulamasında üyelik oluşturarak kart satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden de MüzeKart İşlemleri hizmetini kullanıma sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca T.C. kimlik kartlarının doğrudan Müzekart olarak kullanılmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Planlanan uygulamayla vatandaşların e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden kart ücretini ödedikten sonra müze girişlerinde kimlik kartlarını okutarak işlem yapabilmesi hedefleniyor.

Müzekart ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Müzekart geçen yerler

MÜZEKART GEÇEN YERLER

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerinde geçerli. Ayrıca Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı belirli ziyaret noktalarında da kullanılabiliyor. Müzekart sahipleri, Efes Antik Kenti, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Troia Ören Yeri ve Galata Kulesi gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan tarihi alanları kartın kapsamı dahilinde ziyaret edebiliyor.

Müzekart ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Müzekart geçen yerler

Müzekart'ın geçerli olmadığı bazı özel alanlar da bulunuyor. Topkapı Sarayı'nın Harem Dairesi, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Ören Yeri'ndeki Yamaçevler, Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi bu istisnalar arasında yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümü için de ayrı bilet uygulaması bulunuyor. Bu nedenle ziyaretçilerin müze gezisi planlamadan önce gidecekleri alanın Müzekart kapsamını kontrol etmeleri gerekiyor.

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