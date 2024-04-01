CHP'nin kadın adayları İstanbul'da dört ilçeden üçünü kazandı

İstanbul'da seçimi önde tamamlayan CHP'nin üç kadın adayı başkanlık koltuğuna oturdu. Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Maltepe'de Esin Köymen, Üsküdar'da Sinem Dedetaş koltuğa oturan isimler olurken Bahçelievler adayı Emine Gülizar Emecan seçimin kaybeden ismi oldu.

CHP, yıllar sonra sandıktan ilk parti olarak çıkarken büyükşehirlerde dikkat çeken sonuçlara da imza attı. Sandıkların yüzde 100'ü açılan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bir dönem daha devam dedi. Öte yandan partinin kentte 4 ilçede gösterdiği 3 kadın aday belediye başkanlığında seçimi kazandı.

Bu ilçeler arasında Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar yer aldı.

CHP, BAKIRKÖY'DE FARKLI KAZANDI

Beyin cerrahı olan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Bakırköy'de yüzde 67 oy alarak farklı kazandı.

CHP bir önceki seçimde Bakırköy'de oyların yüzde 56'sını almıştı.

Ovalıoğlu Saraçhane'deki kutlamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir aradaydı. Ovalıoğlu, "36 yıllık Bakırköylüyüm. Yine aynı şekilde insanların hayatına dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

MALTEPE'DE İLK!

CHP'nin Maltepe Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mimar Esin Köymen de ilçede belediye başkanlık yarışını kazanan ilk kadın aday oldu.

Köymen seçim yarışını yüzde 58'le tamamladı.

Köymen, "Kadınların daha dürüst olduklarına inanıyorlar. Bu keyifli bir durum ve biraz konuştukça sohbet ettikçe 'Siz bunu başarırsınız' diye bir destekleri de oluyor. Bir de tabii yerelden birisi olmak ben burada neredeyse doğdum büyüdüm, çalışıyorum, evim burada bunun önemli bir katkısı olduğunu da görmüş oluyoruz" dedi.

İstanbul'da seçimin çekişmeli geçtiği ilçelerden biri de Üsküdar'dı. CHP adayı 43 yaşındaki Sinem Dedetaş gemi mühendisi.

Şehir Hatları Genel Müdürü Dedetaş yüzde 49 oy alarak Üsküdar'a seçildi.

Böylelikle CHP, geçen seçimlerde 9 bin oy farkla kaybedilen Üsküdar'ı 23 bin oy farkla AK Parti'den aldı.

KAYBETTİ

İstanbul'da CHP'nİn Bahçelievler adayı Emine Gülizar Emecan, AK Parti adaylarından Sancaktepe'de Şeyma Döğücü ve Bayrampaşa'dan İlknur Kovaç Bayraktar da seçim yarışını kaybeden isimler arasında yer aldı.