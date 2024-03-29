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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul sandık görevlileri ile iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kirli pazarlık' vurgusu yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Erdoğan, "Malum partinin İBB adayı bu oyunların peşinde ama benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul sandık görevlileri ile iftar programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde 31 Mart yerel seçimleri için sandık güvenliği vardı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Bir rivayete göre bu ay Kur-an ayıdır, bir rivayete göre Ramazan-ı Şerif'tir. Biz hepsini yaşıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimlere Beyoğlu bir başka heyecanla hazırlanıyor. İnanıyorum ki sandıklarda kuş uçurtmayacaksınız.

Biz sandık kurullarındayken böyle sorumluluk üstlendirdik. Hacı Hüsrev hikayemiz vardır. 89'da yaşandı. Hacı Hüsrev'de 10-15 oy alırken o seçimde Hacı Hüsrev'de 700 küsür oy aldık. Sandık kurulu üyesi kardeşlerim, Kasımpaşa'nın amigoları... Hepsi burada malum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti - 1. Resim

'BAŞI DARA DÜŞEN HERKESE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Yetime öksüze mazluma başı dara düşen herkese sahip çıkacağız. Vefat haberini aldığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha rahmet diliyorum. Her zaman şükranla yad edeceğiz.

'BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUM ZAMAN OYUNA GELDİM'

Biz de 70 yılı aşan hayatımızda yarım asrı bulan siyaset hayatımızda dua almak için çalıştık. Hep bu gaye için çaba sarf ettik. Her seçimi geçmişte yaptıklarımızın hesabı verme, gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma olarak gördük. Geçmişte milletten alamadıkları yetkiyi darbe yoluyla almaya çalışanlar vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı olduğum zaman oyuna geldim. Bundan dolayı 1 hafta hapiste yaşadım. Bıraksak her iki zihniyet hemen başını kaldıracak. Sandığı çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yollara tevessül edemiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti - 2. Resim

'MALUM PARTİNİN İBB ADAYI OYUNLARIN PEŞİNDE'

Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki... Malum partinin İBB adayı bu oyunların peşinde ama benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

Kimi partiler seçmenlerinin oylarını işportaya çıkardılar. Bavul bavul euroları kimse izah edemez. Bu seçimde İstanbul'da şehrin geleceğiyle ilgili olmayan bir oyun oynanıyor. Yarası yalan yarısı yanlış bilgilerle yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlıktır. Zübük siyasetini horlatanların niyeti bugün İstanbul yarın da tüm ülkeyi yağmalamaktır. Allah'tan tek ayak üzerinde 40 yalan söyleyenlerden bizi korumasını temenni istiyorum.

Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil ettirilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti - 3. Resim

'İSTANBUL'UN 5 YILI KAYBOLUP GİTTİ'

Bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesi müsaade gösteremeyiz.

İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, inşallah bir 5 yılı daha bunlara bırakamayız.

1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir döneme açacağına inanıyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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