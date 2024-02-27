DEM Parti'de 'İzmit' ikilemi: CHP'yi destekleyeceklerine dair iddialar yalanlandı

İzmit'te CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği iddia edilen DEM Parti'den açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DEM Parti'den yapılan açıklamada "Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır" denildi.

DEM Parti, İzmit’te kendi belediye başkan adayını geri çekerek CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner.”

NE OLMUŞTU?

İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti'nin ise İzmit adayını geri çektiği iddia edilmişti.