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Haberler > Politika > DEM'li isimden CHP ile ittifak itirafı: "İstanbul'da başkan yardımcıları bizden olacak"

DEM'li isimden CHP ile ittifak itirafı: "İstanbul'da başkan yardımcıları bizden olacak"

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DEM&#039;li isimden CHP ile ittifak itirafı: &quot;İstanbul&#039;da başkan yardımcıları bizden olacak&quot;

Politika Haberleri

Yerel seçimlere günler kala DEM Parti ile CHP arasındaki ittifakın detayı ortaya çıktı. DEM Partili isim İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinden gireceklerini ve başkan yardımcılarının DEM Partili olacağını söyledi. DEM Partili isim aynı zamanda Kandil'den talimat aldıklarını itiraf etti.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere yaklaşık bir kaç gün kala 'kent uzlaşısı' adı altında CHP ile ittifak kuran DEM Parti'den itiraf gibi sözler geldi. DEM Parti'nin Meclis Üyesi Ahmet Saymedi, 14 Mayıs öncesindeki "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" vaadini hatırlatarak CHP listelerinden seçime giren üyelerin başkan yardımcısı olacağını söyledi.

DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’nin itiraf dolu konuşması şöyle:

AK PARTİ'NİN KAZANMASINA ENGEL OLMAK İÇİN İTTİFAK KURDUK

AK Parti’nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. Diğer arkadaşlar Kars’ta aday çıkarmadı biz de Manisa’da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır’da aday çıkarmadı biz başka bir yerde çıkarmadık. Mersin’de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde.

DEM İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE CHP LİSİTESİNDE

İstanbul’da da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız.

İBB ADAYLIĞI FORMALİTE

İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun da başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.

KARARLARI KANDİL VERİYOR

Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz.

Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.

Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.

Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız orayı anlayın kayıt var telefon var rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor.

Aynı zamanda nevruz haftasındayız."

Düzenleyen:  - Politika
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