Bahçeli Ankara'da muhalefete sert sözlerle yüklendi: Hesaplarınız tutmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki MHP Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde başta CHP olmak üzere muhalefete sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Dem'lenmiş CHP karışık ve karmaşıktır. CHP demek DEM demektir. Diğer partilerin de hesapları tutmayacak. İttifakımız zulme karşı milletin dirayetidir" ifadelerini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki MHP Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Burada ana muhalefete sert sözlerle yüklenen Bahçeli, DEM Parti'yi de işaret ederek "Dem'lenmiş CHP karışık ve karmaşıktır. CHP demek DEM demektir" ifadelerini kaydetti.

"CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur" ifadesini kullanan Bahçeli, diğer partilerin de hesabının tutmayacağını söyledi.

Bahçelinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

CHP ve diğer partilerdeki idareleri Cumhur'a katacağız. Merkezi ve yerel yönetimler tek ses olacak. 31 Mart'ta kayıp yıllar son bulacak. Yerel yönetimler aracılığıyla devletin kasasını gasp eden çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş ve siyaset değiştirmeyiz.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEVES DEĞİLDİR'

İnanıyorum ki 14-28 Mayıs seçimleri 31 Mart Genel Seçimleri ile pekişecek. Aklın yolu birdir. Merkezden yerele istikrarı bozmadan ilerleyeceğiz.

Karar alma süreçleri hızlanmış, çok başlılık devri kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geliş geçici bir heves değildir. Tek kullanımlık bir reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin huzur ve barışının harcıdır.

31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden milletimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz.

'CHP DEMEK DEM DEMEKTİR'

Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır yıkımı göze alacağız. Cumhur ittifakı tarafını belirlemiştir, Cumhur ittifakı Ankara'dan, Türkiye'den yanadır. Milletimizi Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Ülküdaşlarıma diyorum ki Altınok'la beraber diğer adaylarımızla cadde cadde dolaşacak ve Altınok'la altın çağı başlatacaksınız.

Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak yoktur. Gün birleşme günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın. CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye'ye muhaliflerinin yönetimine geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. İhmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

'DİĞER PARTİLERİN DE HESAPLARI TUTMAYACAK'

Bugünkü CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir. Dem'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir. Diğer partilerin de hesapları tutmayacak. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur.