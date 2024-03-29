Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi son programı belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim öncesi son gün Adalar ve Beşiktaş'ta olacak. İmamoğlu burada halk buluşmasında konuşacak.

Türkiye yerel seçimler için geri sayımda sona yaklaştı. Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Yarın ise siyasilerin adaylık çalışmaları için seçimden önceki son gün.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun da seçim öncesi son programı belli oldu. İmamoğlu yarın Adalar ve Beşiktaş'ta halk buluşmasına katılacak.

Adalar'daki buluşma saat 11.00'de başlayacak. İmamoğlu buradan Beşiktaş'a geçerek saat 17.00'deki halk buluşmasına katılacak.