The Guardian'dan seçime 2 kala İstanbul analizi: Muhalefet seçmeni İmamoğlu'nun kazanabileceğine inanmıyor

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere son 2 kala İngiltere merkezli medya kuruluşu The Guardian'da İstanbul'la ilgili kritik bir analize yer verildi. İngiliz gazetesi, mayıs ayındaki genel seçimlerde alınan yenilginin ardından dağılan 'altılı masa'ya dikkat çekti, bundan dolayı ruh hali karamsar olan muhalefet destekçileri arasında bir ilgisizlik ve 'kazanamama' duygusu oluştuğunu yazdı.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için yalnızsa 2 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik geri sayım devam ederken İngiltere merkezli medya kuruluşu The Guardian'dan dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

İstanbul'daki seçmenlerle konuşan İngiliz gazetesi, genel seçimlerdeki yenilginin ardından muhalefet destekçileri arasında bir ilgisizlik duygusu oluştuğu değerlendirmesini, "İnsanlar kazanabileceklerine inanmıyor" başlığı ile sayfalarına taşıdı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul için muhalefet seçmeninin ruh halinin karamsar olduğuna dikkat çekildi.

'5 YIL ÖNCEKİ COŞKU YOK'

The Guardian'da yer alan değerlendirmeler şöyle:

"İmamoğlu muhalefetin yüzü haline gelmiş olsa da, onu göreve getiren coşku ve değişim umudu, özellikle de cumhurbaşkanına karşı çıkmak için bir araya gelen altı partili koalisyonun geçen yıl seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından dağıldı ve seçmen tabanındaki ruh hali karamsar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2019'un aksine milliyetçi İyi Parti'nin desteği olmadan seçime giriyor ve kampanyasını tek başına yürütmek zorunda kalıyor.

'ZAFERE ULAŞMAK ZOR'

Geçen ay yayınlanan kamuoyu yoklamaları İmamoğlu'nun, Kurum'a karşı üç puandan daha az bir farkla önde olduğunu ve seçmenlerin yüzde 20'sinin kararsız olduğunu göstererek zafere ulaşmasının ne kadar zor olacağını ortaya koyuyor.

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Berkay Mandıracı, "Kesinlikle sıkı bir yarış olacak. Genel seçimlerdeki yenilginin ardından muhalefet destekçileri arasında bir ilgisizlik duygusu oluştu. Muhalefetin bölünmüşlüğü, değişimin her zamankinden daha az olası olduğuna dair algıları körükledi" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR SEÇİMLERİ KAZANABİLECEKLERİNE İNANMIYOR'

"Hüsniye Kurt, İmamoğlu'nun Haliç'te yaptığı bir konuşmayı izlerken gözyaşlarına boğuldu ve onu, belediye kreşleri ve ulaşım hatlarında birkaç küçük değişiklik yapmayı başaran bir umut sembolü olarak gösterdi. Ancak, bir Türk bayrağına sarılırken, muhalif seçmenlerin beş yıl önceki coşkuyu yakalamakta zorlandıklarını kabul etti. Kurt, "İnsanlar seçimleri kazanabileceklerine inanmıyor" dedi.

Haliç'te balık tutan Metin Timur Tüfekçiler ise İmamoğlu'nun yönetiminin İstanbul'un 16 milyon sakini için pek bir şey değiştirdiğine inanmıyor. Tüfekçiler, "İmamoğlu'nu sevmiyorum ama başka alternatif de yok" dedi.

'İMAMOĞLU ÖNEMLİ REFORMLARI HAYATA GEÇİREMEDİ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilk döneminin çoğunu yerel yönetimdeki ve Ankara'daki muhalifleriyle mücadele ederek geçirdi ve İstanbul'da önemli reformları hayata geçiremedi. Ayrıca, seçim görevlilerine hakaret etmekle suçlanmasının ardından 2022'nin sonlarında hapis cezası ve siyasetten men cezası da dahil olmak üzere yasal zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı."