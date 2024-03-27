İmamoğlu hakkında seçim öncesi çarpıcı iddia: "Kaybederse partisi de logosu da hazır"

Seçimlere günler kala İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia geldi. TGRT Haber'e konuşan eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İmamoğlu'nun Kurum'a karşı kaybetmesi durumunda partisinin ve logosunun hazır olduğunu söyledi. Çakır aynı zamanda eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpası tek tek anlattı.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor... 4 gün sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul'da seçmenin kararı merak ediliyor. Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un karşısında yarışacak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialar gündemden düşmüyor. Gizlediği villalar ile konuşulan İmamoğlu hakkında eski CHP'li isimden dikkat çeken iddia geldi.

TGRT Haber'e konuşan eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İmamoğlu'nun kaybetmesi halinde partisinin dahi logosunun hazır olduğunu iddia etti.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Çakır şu ifadeleri kullandı:

İMAMOĞLU'NUN ÖNDERLİĞİNDE KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS KURDUK

"Kemal Bey'le kurultaydan sonra görüştük. Vicdanen rahatsız olduğumu, uyuyamadığımı kumpas yaptığımızı söyledik. Biz bu kumpası Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 2022 Kasım ayında kurduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce aylar önce "Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday" algısı oluşturuldu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri daha öne çıkarıldı. Murat Ongun'un trol ordusunun işiydi. Biz de o ordunun içindeydik. İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş'ın da ismi öne çıkarıldı ki bir algı operasyonu olduğu anlaşılmasın.

"İMAMOĞLU'NUN PARTİSİ DE HAZIR LOGOSU DA HAZIR"

Bize "oyunuzu kime verirseniz verin Kılıçdaroğlu'na vermeyin" denildi. Ekrem Beyin, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa CHP'de veya başka bir yerde siyaset yapamama, bir yere gelememe" korkusu vardı. Zaten İmamoğlu'nun amacı CHP'de genel başkan olmak değil. İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de hazır logosu da hazır. CHP'yi bir basamak olarak kullandı."