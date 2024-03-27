Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'algı siyaseti' tepkisi: Sen yeni bir film yaz, masken düştü

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. "İstanbul’un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden, balya balya kendi ikballeri için dağıttılar" diyen Kurum, "Bir 'algı siyaseti' tutturmuşlar oradan gidecekler. O film bitti. Sen yeni bir film yaz, masken düştü" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere sayılı saatler kala adaylar, seçmenlerle son kez bir araya geliyor. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye mitinginde vatandaşlara seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu.

"BU HEYECAN BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Mitingde konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana aşkla, şevkle, büyük bir heyecanla İstanbul'umuzu ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahadayız. Nereye gitsek bu sevgiyi ve heyecanı görüyoruz. Bu heyecan birilerini rahatsız ediyor, birileri telaşlı. Şimdi hangi tatil beldesine gitsek diye rezervasyon yapıyorlar. Onları 31 Mart’ta uzun bir süre çok sevdikleri tatile göndereceğiz" dedi.

"SEN YENİ BİR FİLM YAZ, MASKEN DÜŞTÜ"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin beceriksizliğin kurbanı oldu. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler.

İstanbul’un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden, balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile ev kadını ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, Hızray’ı unuttular. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala aldatmaya da devam ediyorlar.

Bir 'algı siyaseti' tutturmuşlar oradan gidecekler. O film bitti. Sen yeni bir film yaz, masken düştü. 2019’daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaad ettiler. Her şey çok güzel olacak dediler. Oyunuzu isteyip gittiler."

İMAMOĞLU'NA MAL BEYANI TEPKİSİ

İmamoğlu’nun mal beyanını eksik verdiğini dile getiren Kurum, "Biz afetzede kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar saya saya bitiremedikleri balya balya paraları kule yaptılar. Devlete, millete mal beyanları açıkladılar, bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Mal beyanındaki malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın, niye açıklamazsın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyorlarmış. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerine harcayacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.