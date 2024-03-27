Murat Kurum'dan yeni seçim videosu... Ana tema: İstanbul depremi

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yeni kampanya filmini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeni seçim videosunun ana konusunu deprem oluşturdu.

Seçim çalışmaları kapsamında projelerini paylaşmaya devam eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, deprem teması üzerine hazırlanan yeni filmi, "Aslolan Hayattır" başlığıyla seçmelerine sundu.

Filmde, emeklilerin, öğrencilerin, tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik birçok proje geliştirdiklerini ama İstanbul’un en temel sorunu olan deprem konusunda somut adım atılmadıkça projelerin de vaatlerin de anlamını yitireceğini anlatan Kurum, milyonlarca İstanbullunun hayatının, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılması gerektiğini vurguladı.

'DEPREM KAPIYI ÇALMADAN İSTANBUL KAZANACAK'

Kurum, hazırlanan filmde, şu ifadeler kullanıldı:

"Emeklilerin yerin başımızın üstüdür' dedik. Rahat etmeleri için bir çok proje ürettik. Öğrencileri de unutmadık, ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdik. Tüm İstanbullulara 'artık hayatınızda çile olmayacak' dedik. Verdiğimiz sözler herkesin yüzünü güldürse de, o an geldiğinde ne bizim ne de başkalarının vaatlerinin zerre önemi kalır. Çünkü aslolan hayattır. Ve milyonlarca insanın hayatı, ancak deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılır. İşte o zaman bu seçimi İstanbul kazanır, İstanbullu kazanır. Biliyoruz ki, kaybedecek vaktimiz yok. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."