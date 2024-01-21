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    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu şehrin dertlerine derman olmaya odaklandık” dedi. “İstanbul bu yönetimle çeyrek asırlık irtifa kaybetti” ifadelerine yer veren Erdoğan “Dünyanın en gözde şehri olan İstanbul’u beş yılda yaşanmaz şehir hâline getirdiler” diye konuştu. “İstanbul doğru bir tercihle kendisine yeni ufuk açacak” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: İstanbul bu zulmü, bu beceriksizlikleri hak etmiyor. 31 Mart’ta İstanbullunun hizmet hasreti sona erecek. Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. Bize düşen milletimizin kalbini kazanmaktır, hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır.

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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli oldu. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyeciliği sebebiyle İstanbul’un içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi. “Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak” diyen Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

    - Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.

    - Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul’un derdine derman olmaya çalıştık. 

    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    - Son beş yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir beş yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı.

    - Murat Kurum’un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır.

    - Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart’ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

    - İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart’ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. 

    - Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir. Hem ‘kadın hakları’ diyeceksiniz hem de milletin ortasında yaşlı bir kadına saldıran edepsizlere hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bu sadece ikiyüzlülük değil; faşizmdir, despotizmdir.

    - Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır. 

    - Ülkemizi hedef alanlar içeride kendilerine ortak arıyor. Bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü örgüt. Onların sivil görünümlü uzantıları da aynı amaca hizmet ediyor. Asıl üzücü olan CHP’nin bu kirli oyunda kendisine biçilen role razı olmasıdır.

    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    SALONDAN NOTLAR

    Aday gösterilmeyen başkanlar da sahneye çağrıldı. Teşekkür edildi.  

    Her görüşten gazeteci toplantıya davet edildi.  

    İstanbul için hazırlanan şarkıya Erdoğan da eşlik etti.  

    Salona ‘Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti’ ve ‘Hazırız, kararlıyız’ pankartları asıldı.  

    Üç dönemlik başkanlar sahneye çağrıldığında salonda büyük alkış koptu.

    Gençler ve kadınlar tanıtım toplantısına büyük ilgi gösterdi.

    ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL ELEŞTİRİSİ: GELEN GİDENİ ARATTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i yüklendi: Uzunca bir süredir Türkiye hedef ülkedir. Teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimine saygı duyardım. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı ve üslubu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür Efendi’nin CHP’si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM parti ile bütünleşmiş durumdadır.

    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    MURAT KURUM: DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ 

    Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar gece gündüz çalışacaklarını belirten Kurum “12 gündür sahada gördüğümüz, artarak devam eden heyecana bu salonda da şahit oluyoruz. Diyoruz ki son beş yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir tekrar ayağa kalkıyor ve tarihî bir duruş sergiliyor. Karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul’da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız. İstanbulluların kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Bu güzel şehri Fatih’in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’nın bayrak şehri yapana kadar bir an bile durmayacağız” dedi. 

    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    KEDİ TAKİPTE

    Kürsüde konuşurken  yanındaki kediyi gören  Kurum “Hangi programa  gitsek kedi geliyor. Bilerek  çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim” dedi.

    Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

    AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN

    ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU

    ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI

    AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

    BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR

    BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR

    BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR

    BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU

    BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

    BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)

    BEYKOZ: MURAT AYDIN

    BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN

    BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ

    BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL

    ÇATALCA: MESUT ÜNER

    ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

    ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU

    ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ

    EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN

    FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN

    GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA

    GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR

    KADIKÖY: VELİ ARSLAN

    KÂĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN

    KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA

    KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY

    MALTEPE: KADEM EKŞİ

    PENDİK: AHMET CİN

    SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ

    SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN

    SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)

    SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ

    SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN

    ŞİLE: İLHAN OCAKLI

    ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL

    TUZLA: ŞADİ YAZICI

    ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM

    ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

    ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanAk Parti AdaylarıAk PartiMurat Kurum
    Haberler > Politika > Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor
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