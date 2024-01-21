Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor

21 Ocak 2024 05:44 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 05:51

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli oldu. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyeciliği sebebiyle İstanbul’un içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi. “Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak” diyen Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

- Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.

- Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul’un derdine derman olmaya çalıştık.

- Son beş yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir beş yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı.

- Murat Kurum’un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır.

- Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart’ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

- İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart’ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek.

- Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir. Hem ‘kadın hakları’ diyeceksiniz hem de milletin ortasında yaşlı bir kadına saldıran edepsizlere hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bu sadece ikiyüzlülük değil; faşizmdir, despotizmdir.

- Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır.

- Ülkemizi hedef alanlar içeride kendilerine ortak arıyor. Bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü örgüt. Onların sivil görünümlü uzantıları da aynı amaca hizmet ediyor. Asıl üzücü olan CHP’nin bu kirli oyunda kendisine biçilen role razı olmasıdır.

SALONDAN NOTLAR

Aday gösterilmeyen başkanlar da sahneye çağrıldı. Teşekkür edildi.

Her görüşten gazeteci toplantıya davet edildi.

İstanbul için hazırlanan şarkıya Erdoğan da eşlik etti.

Salona ‘Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti’ ve ‘Hazırız, kararlıyız’ pankartları asıldı.

Üç dönemlik başkanlar sahneye çağrıldığında salonda büyük alkış koptu.

Gençler ve kadınlar tanıtım toplantısına büyük ilgi gösterdi.

ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL ELEŞTİRİSİ: GELEN GİDENİ ARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i yüklendi: Uzunca bir süredir Türkiye hedef ülkedir. Teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimine saygı duyardım. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı ve üslubu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür Efendi’nin CHP’si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM parti ile bütünleşmiş durumdadır.

MURAT KURUM: DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar gece gündüz çalışacaklarını belirten Kurum “12 gündür sahada gördüğümüz, artarak devam eden heyecana bu salonda da şahit oluyoruz. Diyoruz ki son beş yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir tekrar ayağa kalkıyor ve tarihî bir duruş sergiliyor. Karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul’da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız. İstanbulluların kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Bu güzel şehri Fatih’in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’nın bayrak şehri yapana kadar bir an bile durmayacağız” dedi.

KEDİ TAKİPTE

Kürsüde konuşurken yanındaki kediyi gören Kurum “Hangi programa gitsek kedi geliyor. Bilerek çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim” dedi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN

ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU

ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI

AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR

BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR

BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR

BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU

BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)

BEYKOZ: MURAT AYDIN

BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN

BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ

BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL

ÇATALCA: MESUT ÜNER

ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU

ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ

EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN

FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN

GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA

GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR

KADIKÖY: VELİ ARSLAN

KÂĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN

KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA

KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY

MALTEPE: KADEM EKŞİ

PENDİK: AHMET CİN

SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ

SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN

SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)

SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ

SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN

ŞİLE: İLHAN OCAKLI

ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL

TUZLA: ŞADİ YAZICI

ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM

ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY