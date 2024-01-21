Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Şahlanış başlıyor
AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu şehrin dertlerine derman olmaya odaklandık” dedi. “İstanbul bu yönetimle çeyrek asırlık irtifa kaybetti” ifadelerine yer veren Erdoğan “Dünyanın en gözde şehri olan İstanbul’u beş yılda yaşanmaz şehir hâline getirdiler” diye konuştu. “İstanbul doğru bir tercihle kendisine yeni ufuk açacak” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: İstanbul bu zulmü, bu beceriksizlikleri hak etmiyor. 31 Mart’ta İstanbullunun hizmet hasreti sona erecek. Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. Bize düşen milletimizin kalbini kazanmaktır, hiçbir alanda boşluk bırakmamaktır.
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli oldu. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyeciliği sebebiyle İstanbul’un içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi. “Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak” diyen Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
- Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.
- Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul’un derdine derman olmaya çalıştık.
- Son beş yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir beş yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı.
- Murat Kurum’un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır.
- Beş yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart’ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.
- İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart’ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek.
- Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecektir. Hem ‘kadın hakları’ diyeceksiniz hem de milletin ortasında yaşlı bir kadına saldıran edepsizlere hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bu sadece ikiyüzlülük değil; faşizmdir, despotizmdir.
- Bize düşen işimizi düzgün şekilde yapmak, icraatlarımızla göz doldurmaktır. Milletimizin kalbini kazanmaktır.
- Ülkemizi hedef alanlar içeride kendilerine ortak arıyor. Bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü örgüt. Onların sivil görünümlü uzantıları da aynı amaca hizmet ediyor. Asıl üzücü olan CHP’nin bu kirli oyunda kendisine biçilen role razı olmasıdır.
SALONDAN NOTLAR
Aday gösterilmeyen başkanlar da sahneye çağrıldı. Teşekkür edildi.
Her görüşten gazeteci toplantıya davet edildi.
İstanbul için hazırlanan şarkıya Erdoğan da eşlik etti.
Salona ‘Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti’ ve ‘Hazırız, kararlıyız’ pankartları asıldı.
Üç dönemlik başkanlar sahneye çağrıldığında salonda büyük alkış koptu.
Gençler ve kadınlar tanıtım toplantısına büyük ilgi gösterdi.
ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL ELEŞTİRİSİ: GELEN GİDENİ ARATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i yüklendi: Uzunca bir süredir Türkiye hedef ülkedir. Teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimine saygı duyardım. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı ve üslubu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür Efendi’nin CHP’si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM parti ile bütünleşmiş durumdadır.
MURAT KURUM: DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. 31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar gece gündüz çalışacaklarını belirten Kurum “12 gündür sahada gördüğümüz, artarak devam eden heyecana bu salonda da şahit oluyoruz. Diyoruz ki son beş yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir tekrar ayağa kalkıyor ve tarihî bir duruş sergiliyor. Karmaşayı sonlandıracağız. 81 şehrimizde, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul’da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız. İstanbulluların kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Bu güzel şehri Fatih’in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’nın bayrak şehri yapana kadar bir an bile durmayacağız” dedi.
KEDİ TAKİPTE
Kürsüde konuşurken yanındaki kediyi gören Kurum “Hangi programa gitsek kedi geliyor. Bilerek çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim” dedi.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN
ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU
ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI
AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR
BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR
BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU
BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)
BEYKOZ: MURAT AYDIN
BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN
BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ
BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL
ÇATALCA: MESUT ÜNER
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ
EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN
FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR
KADIKÖY: VELİ ARSLAN
KÂĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN
KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA
KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY
MALTEPE: KADEM EKŞİ
PENDİK: AHMET CİN
SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ
SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN
SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)
SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ
SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN
ŞİLE: İLHAN OCAKLI
ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY
Kaynak: Türkiye Gazetesi