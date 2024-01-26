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    • Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi yoğunlaşıyor, 50 şehirde miting yapacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından mitinglere başlayacak. Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 50 şehre gidecek...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan&#039;ın yerel seçim mesaisi yoğunlaşıyor, 50 şehirde miting yapacak
    Ak Parti, Erdoğan, Miting, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - İstanbul ve Ankara’nın ardından, İzmir ve Eskişehir’in ilçe belediye başkan adayları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterildiği İzmir’in ilçe adayları yarın tanıtılacak. Bu kapsamda, Erdoğan hem ilçe adaylarının açıklanması hem de şehir hastanesinin açılış töreni için yarın İzmir’de olacak.

    Pazar günü ise Eskişehir’e gidecek olan Erdoğan bu şehirde Cumhur İttifakı’nın 14 ilçe adayını duyuracak. AK Parti, İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nu büyükşehir belediye başkan adayı olarak göstermişti. CHP’de ise Yılmaz Büyükerşen’in aday gösterilmemesi sebebiyle dengelerin Cumhur İttifakı lehine döndüğü ifade ediliyor.

    Öte yandan, 30 Ocak’ta seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından, Erdoğan’ın seçim gezilerine hız vereceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyası boyunca yaklaşık 50 şehirde düzenlenecek programlara katılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiErdoğanMiting
    Haberler > Politika > Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi yoğunlaşıyor, 50 şehirde miting yapacak
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