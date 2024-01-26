Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

    Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda ‘megakent’i kurtaracak devasa projeleri anlattı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum&#039;un çileyi bitirecek vaatleri...
    Murat Kurum, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’un kangreni hâline gelen ulaşım krizinden sosyal desteklere kadar yediden yetmişe herkesi kapsayacak vaatler açıkladı. İşte Murat Kurum’un açıklamaları ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak vaatleri: İstanbullulara söz veriyoruz, gece gündüz çalışacağız. İstanbul’un kayıp beş yılını telafi edeceğiz. Şehrimizin problemlerini ‘Siztem İstanbul’ anlayışıyla çözeceğiz. 31 Mart akşamında İstanbul’un yeniden dirilişini başlatacağız.

    İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL 

    Raylı sistem uzunluğu beş yılda iki katına, 2034’te 1.004 kilometreye çıkacak. 

    D-100 kara yolunun trafik yoğunluğunu hafifleteceğiz. 

    Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada altı yeni lojistik merkez kuracağız. Metrobüs hattı Silivri’ye kadar uzayacak.  

    250 bin araçlık otopark yapacağız. İSPARK’ta yüzde 25’lik indirime gideceğiz. 

    İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

    650 BİN YENİ KONUT 

    Beş yılda 650 bin konut inşa edeceğiz. 700 bin lira hibe desteği, 700 bin liralık kredi desteği ve 100 bin liralık taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutları planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. 

    Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. 

    İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

     

    EVLENENE 50 BİN TL’LİK DESTEK 

    Taksi sayısını artırıp sorunu çözeceğiz. İki yeni acil durum hastanesi inşa edeceğiz.

    İlkokul çağındaki çocuklarımıza beslenme desteği verip, onları ücretsiz taşıyacağız. 

    Öğrencilere toplu taşımada yüzde 40 indirim sağlayacağız. 

    Memleketine giden öğrencilere yılda iki otobüs bileti vereceğiz. 

    İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

    İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

    ÜNİVERSİTELİYE KATKI 

    Öğrenci evleri aylık 25 metreküp doğalgaz desteği alacak. 

    İhtiyaç sahibi üniversitelilere 10 bin TL eğitim desteği verilecek.

    “İlk İşim” kampanyası ile gençler 100 bin TL hibeye kavuşacak. 

    100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak. 

    EMEKLİYE 2 BİN 500 LİRA

    İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbulkartlarına her ay, 2 bin 500 TL’lik destek ödemesi yapılacak. 

    Engelli istihdamı artırılacak. İSMEK özüne dönecek. 

    Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere indirimli ulaşım imkânı sağlanacak.

    Altı yeni baraj yapacağız. Su sorunu kalmayacak. Yeni kent ormanları kazandıracağız. Esenler Otogarı, millet bahçesi olacak. 

    Sahipsiz hayvan sorunu sona erecek.

    İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

    TOPLANTIDAN NOTLAR...

    KURUM BAM TELİNE BASTI: ULAŞIM VE DÖNÜŞÜM

    FATİH SELEK YAZDI... Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un vaat sunumu etkileyiciydi. Haliç Kongre Merkezinin salonu hınca hınç doluydu. Birçok kişi ayakta kalmıştı. Davetliler arasında ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sanatçılar ve bazı muhalif gazeteciler de vardı. Kürsüye ilk AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe geldi. Kabaktepe, Murat Kurum’u “İBB’nin müstakbel belediye başkanı” diye tanıttı. Lansman için “Yeniden İstanbul” ve “Sadece İstanbul” sloganları kullanılmıştı. “Sadece İstanbul” şehrin problemlerinin dışında her şeye müdahil olan, partisini dizayn edip il il mitingler yapan mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme olarak değerlendirildi. 

    Sahneye sunucunun hitabıyla değil başında baret, elinde diploması bulunan gençlerin koreografisiyle çıktı Kurum. Uzunca bir konuşma yaptı. Hitabı, bazı hararetli partililerin sloganları yüzünden kesildi. Bu, dikkatini dağıtsa da Kurum, konusuna hâkim olduğu için çabuk toparladı. Vaatlerinde hemen her kesime dokundu. Haksız yere İBB’den atılanların geri alınacağını söylemesi büyük alkış topladı. Ancak Kurum’un konuşmasının merkezini İstanbul’un kanayan yarası hâline gelen trafik ve kentsel dönüşüm teşkil etti. İstanbul’a 300 bini KİPTAŞ eliyle olmak üzere 650 bin konut vaadi dikkat çekiciydi. Tüp geçitlerle, yeni metro hatlarıyla, metrobüsü uzatarak trafiği rahatlatma sözü verdi. Risksiz, daha yeşil bir İstanbul fotoğrafı çizdi. Bir belediye başkanı beş yıllığına seçiliyor. Kurum ise on yıllık projelerden bahsetti. Rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu, lansmanını aynı salonda 5 Ocak’ta yapmış, icraatlarını (vaatlerinin sadece yüzde 5’ini gerçekleştirdi) anlatıp “Bizi engelliyorlar, 86 milyon barış içinde yaşayacağız, Özgür Özel’in liderliğinde sevgi tohumları ekeceğiz” gibi beylik laflar söylemişti. Kendisine yakın basın organları bile vaadine dair haber çıkarmaya zorlanmıştı. Kurum’un ise her vaadi manşete değer nitelikteydi. 

    Bu yarışı kim kazanır? Elbette seçmen karar verecek! Ama şurası kesin. Kurum’un vizyonu ve sunumu rakibiyle mukayese bile edilemez. Kazansa ve vaatlerinin yarısını yapsa İstanbul uçar. Ki kazandığında tamamını yapacağından şüphe yok. Tecrübeyle sabit zira.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat Kurum
    Haberler > Politika > İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ümit Özdağ'dan ırkçı çıkış! 'Ulan Afgan mısın?' sözü tepki çekti - PolitikaÜmit Özdağ'dan ırkçı çıkış!Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştu - PolitikaKılıçdaroğlu ile İmamoğlu günler sonra cenazede buluştuAkşener'den partisindeki istifalara sitem... 'Bugünlerde sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum' - Politika"Sırtımdan, kalbimden bıçaklanıyorum"Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu - PolitikaSaadet Partisi'nin İBB adayı belli olduYeniden Refah, AK Parti ile kritik görüşmede 'Tek taraflı destek olmaz' dedi, şartını açıkladı - PolitikaAK Parti ile görüşmenin ayrıntıları belli olduMHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu - PolitikaMHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurduYılın ilk MGK toplantısında 'terörle mücadele' vurgusu - PolitikaYılın ilk MGK'sında terörle mücadele vurgusuCHP'de kritik gün yarın! Antalya, Muğla, Kadıköy... 'Komünist Başkan'ın karşısına sürpriz isim - Politika'Komünist Başkan'ın karşısına sürpriz isimGelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti - PolitikaGelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa ettiMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - PolitikaMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...