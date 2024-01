İstanbul'u kurtaracak projeler! İşte Murat Kurum'un çileyi bitirecek vaatleri...

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda ‘megakent’i kurtaracak devasa projeleri anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’un kangreni hâline gelen ulaşım krizinden sosyal desteklere kadar yediden yetmişe herkesi kapsayacak vaatler açıkladı. İşte Murat Kurum’un açıklamaları ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak vaatleri: İstanbullulara söz veriyoruz, gece gündüz çalışacağız. İstanbul’un kayıp beş yılını telafi edeceğiz. Şehrimizin problemlerini ‘Siztem İstanbul’ anlayışıyla çözeceğiz. 31 Mart akşamında İstanbul’un yeniden dirilişini başlatacağız.

İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL

Raylı sistem uzunluğu beş yılda iki katına, 2034’te 1.004 kilometreye çıkacak.

D-100 kara yolunun trafik yoğunluğunu hafifleteceğiz.

Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada altı yeni lojistik merkez kuracağız. Metrobüs hattı Silivri’ye kadar uzayacak.

250 bin araçlık otopark yapacağız. İSPARK’ta yüzde 25’lik indirime gideceğiz.

650 BİN YENİ KONUT

Beş yılda 650 bin konut inşa edeceğiz. 700 bin lira hibe desteği, 700 bin liralık kredi desteği ve 100 bin liralık taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutları planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız.

EVLENENE 50 BİN TL’LİK DESTEK

Taksi sayısını artırıp sorunu çözeceğiz. İki yeni acil durum hastanesi inşa edeceğiz.

İlkokul çağındaki çocuklarımıza beslenme desteği verip, onları ücretsiz taşıyacağız.

Öğrencilere toplu taşımada yüzde 40 indirim sağlayacağız.

Memleketine giden öğrencilere yılda iki otobüs bileti vereceğiz.

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

ÜNİVERSİTELİYE KATKI

Öğrenci evleri aylık 25 metreküp doğalgaz desteği alacak.

İhtiyaç sahibi üniversitelilere 10 bin TL eğitim desteği verilecek.

“İlk İşim” kampanyası ile gençler 100 bin TL hibeye kavuşacak.

100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

EMEKLİYE 2 BİN 500 LİRA

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbulkartlarına her ay, 2 bin 500 TL’lik destek ödemesi yapılacak.

Engelli istihdamı artırılacak. İSMEK özüne dönecek.

Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere indirimli ulaşım imkânı sağlanacak.

Altı yeni baraj yapacağız. Su sorunu kalmayacak. Yeni kent ormanları kazandıracağız. Esenler Otogarı, millet bahçesi olacak.

Sahipsiz hayvan sorunu sona erecek.

TOPLANTIDAN NOTLAR...

KURUM BAM TELİNE BASTI: ULAŞIM VE DÖNÜŞÜM

FATİH SELEK YAZDI... Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un vaat sunumu etkileyiciydi. Haliç Kongre Merkezinin salonu hınca hınç doluydu. Birçok kişi ayakta kalmıştı. Davetliler arasında ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sanatçılar ve bazı muhalif gazeteciler de vardı. Kürsüye ilk AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe geldi. Kabaktepe, Murat Kurum’u “İBB’nin müstakbel belediye başkanı” diye tanıttı. Lansman için “Yeniden İstanbul” ve “Sadece İstanbul” sloganları kullanılmıştı. “Sadece İstanbul” şehrin problemlerinin dışında her şeye müdahil olan, partisini dizayn edip il il mitingler yapan mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme olarak değerlendirildi.

Sahneye sunucunun hitabıyla değil başında baret, elinde diploması bulunan gençlerin koreografisiyle çıktı Kurum. Uzunca bir konuşma yaptı. Hitabı, bazı hararetli partililerin sloganları yüzünden kesildi. Bu, dikkatini dağıtsa da Kurum, konusuna hâkim olduğu için çabuk toparladı. Vaatlerinde hemen her kesime dokundu. Haksız yere İBB’den atılanların geri alınacağını söylemesi büyük alkış topladı. Ancak Kurum’un konuşmasının merkezini İstanbul’un kanayan yarası hâline gelen trafik ve kentsel dönüşüm teşkil etti. İstanbul’a 300 bini KİPTAŞ eliyle olmak üzere 650 bin konut vaadi dikkat çekiciydi. Tüp geçitlerle, yeni metro hatlarıyla, metrobüsü uzatarak trafiği rahatlatma sözü verdi. Risksiz, daha yeşil bir İstanbul fotoğrafı çizdi. Bir belediye başkanı beş yıllığına seçiliyor. Kurum ise on yıllık projelerden bahsetti. Rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu, lansmanını aynı salonda 5 Ocak’ta yapmış, icraatlarını (vaatlerinin sadece yüzde 5’ini gerçekleştirdi) anlatıp “Bizi engelliyorlar, 86 milyon barış içinde yaşayacağız, Özgür Özel’in liderliğinde sevgi tohumları ekeceğiz” gibi beylik laflar söylemişti. Kendisine yakın basın organları bile vaadine dair haber çıkarmaya zorlanmıştı. Kurum’un ise her vaadi manşete değer nitelikteydi.

Bu yarışı kim kazanır? Elbette seçmen karar verecek! Ama şurası kesin. Kurum’un vizyonu ve sunumu rakibiyle mukayese bile edilemez. Kazansa ve vaatlerinin yarısını yapsa İstanbul uçar. Ki kazandığında tamamını yapacağından şüphe yok. Tecrübeyle sabit zira.