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    • Biden'in F-16 mektubuna Türkiye'den NATO adımı! İsveç'in üyeliğine Erdoğan'dan onay

    Türkiye sözünü tuttu, İsveç’e NATO vizesi verildi. Sıra ABD’ye geldi. MSB kaynakları, Biden’ın F-16 satışı için Kongre’ye yolladığı mektubu ‘olumlu bir adım’ şeklinde yorumladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Biden&#039;in F-16 mektubuna Türkiye&#039;den NATO adımı! İsveç&#039;in üyeliğine Erdoğan&#039;dan onay
    Erdoğan, F-16, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyelik protokolünü onayladı. Erdoğan, 15 günlük süreyi beklemeden Finlandiya’nın katılım protokolünde olduğu gibi imzayı attı. Ardından karar, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İsveç’in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı” yorumunda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de “Üye olabilmemiz için geriye yalnızca Macaristan’ın onayı kaldı” şeklinde açıklama yaptı.

    Biden'in F-16 mektubuna Türkiye'den NATO adımı! İsveç'in üyeliğine Erdoğan'dan onay

    MSB KAYNAKLARI, BIDEN’IN MEKTUBUNU DEĞERLENDİRDİ

    Bu arada, Joe Biden’ın ABD Kongresine F-16 satışlarına izin verilmesi için gönderdiği mektubu MSB kaynakları değerlendirdi. Kaynaklar “Acil harekât ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper Modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021’de, ABD Savunma İş birliği Ofisi’ne iletildi. Hâlihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmî Kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması bekleniyor. ABD Başkanı Biden’ın, Kongre’ye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu yollaması olumlu bir adım. Ancak, asıl yapılması gereken bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmî işlemlerin Kongre üzerinden başlatılması. F-16’ların satışında süreç yoluna girdi gibi görünüyor. Bu işin olumlu sonuçlanmasının ardından, uçaklardan önce modernizasyon kitleri gelecek. F-16’ların yanı sıra Eurofighter Typhoon alımına ilişkin talebimiz de sürüyor” dedi.

    ‘ABD ÇEKİLİYOR’ İDDİASI 

    MSB kaynakları, ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceği yönündeki söylentilerle alakalı da “Bu konuda resmî açıklamaları beklemek lazım. Uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz” sözlerini sarf etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanF-16
    Haberler > Gündem > Biden'in F-16 mektubuna Türkiye'den NATO adımı! İsveç'in üyeliğine Erdoğan'dan onay
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