İsveç'i onayladık, top artık ABD'de! Biden F-16'lar için yeşil ışık yaktı

25 Ocak 2024 06:25 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 06:52

ESMA ALTIN VE YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - TBMM Genel Kurulundaki İsveç oylaması öncesinde AK Parti milletvekillerine bilgilendirme yapıldı. İsveç’in, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda attığı adımlar şöyle sıralandı: Yeni Terörizmle Mücadele Yasası ile terör örgütlerine katılım suç hâline geldi. Ülkemizle bağlantılı dava ve konularda eşgüdüm için bir İrtibat Savcısı atandı. PKK’nın İsveç’teki ana finansman kaynaklarından sözde “Kürt Kızılayı” oluşumunun İsveç’teki banka hesabı kapatıldı. İlk defa bir PKK’lı, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarından mahkûm edildi. PKK’yla iltisaklı olduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişleri engellendi, bazı kişiler de sınır dışı edildi. İsveç hükûmeti, PYD/YPG ile arasına mesafe koyacağını açıkladı. Ülkemize yönelik savunma sanayii alanındaki kısıtlamalar kaldırıldı, Türkiye’nin başvuruları olumlu sonuçlandırıldı. Kutsal değerlerimize yönelik saldırıların engellenmesini sağlamak üzere İsveç kanunlarında gerekli değişikliklerin hızla yapılması için çalışma başlatıldı.

BIDEN YEŞİL IŞIK YAKTI

İsveç’in NATO üyeliğinin yolunu açan TBMM kararının ardından gözler ABD’ye çevrildi. Ankara, F-16’ların modernizasyonu için gerekli olan 79 kit ve 40 adet yeni Block 70 F-16’nın kongrede bir an önce onaylanmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı beklenirken, Joe Biden yönetimi “F-16 satışı, Türkiye’nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun” mesajını yolladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken “İsveç’in üyeliği, ittifakı daha güçlü hâle getirecek” dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan “İsveç’in üyeliği Biden için önemli bir öncelikti” yorumunu yaptı.

KONGREYE MEKTUP YOLLADI

Meclis’in onayını “takdirle” karşıladığını bildiren ABD Başkanı Joe Biden, 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre’ye çağrı mektubu yolladı. Bu kararın, ABD’nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğu belirtildi. Kongre’den geçmesinin ardından savaş uçaklarının satışındaki engel kalkacak..

ANKARA GEREKENİ YAPTI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ankara’nın gelecekte yaşanabilecek olayları hesap ettiğini söyledi ve “Türkiye, NATO üyesi ve müttefiklik hukukunu bilen bir ülke olarak üzerine düşeni yaptı; topu ABD’nin kıta sahasına attı, ‘Artık inisiyatif sizde’ dedi” ifadesini kullandı.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de “Türkiye, kerhen, arzu etmeden onay verdi. Mesele, İsveç’in NATO’ya girmesi değil, bu onayın Türk-ABD ilişkilerini nereye götüreceği. Bu noktada çok yönlü düşünmek ve sabırlı olmak gerekiyor” yorumunu yaptı.

MECLİS’İN KARARI DÜNYA BASININDA: ANKARA F-16'LAR GELMEDEN ONAY İÇİN SON İMZAYI ATMAZ

TBMM’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesi dünya gündemine ilk sıradan girdi. İşte basından birkaç başlık ve yorum:

İsveç Espressen: Geriye Macaristan kaldı.

Alman Bild: Meclis, Ankara 20 aydır süren müzakerelere son verdi.

Wall Street Journal: Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline cevap olarak ittifakın tarihî genişlemesinin önündeki son engellerden birini de ortadan kaldırdı.

Yunan Kathimerini: F-16’lar Türkiye’ye geliyor. Erdoğan, Washington’un adımlarını bekleyecek ve F-16’ların satışını sağladıktan sonra katılım protokolünü imzalayıp gönderecek.