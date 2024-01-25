Alman basını 'ABD nüfuzunu kaybediyor' dedi, bölgede Türkiye yükselişine dikkat çekti

25 Ocak 2024 21:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 21:31

İsveç, TBMM'den aldığı vize ile NATO üyeliğine bir adım daha yaklaşırken, gözler de Türkiye'ye çevrildi. Uzun süre İsveç'e terör örgütleri nedeniyle onay vermeyen Türkiye müzakere süreçlerinin ardından NATO üyeliğini TBMM'ye taşıdı.

"TÜRKİYE GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR"

Alman Die Welt gazetesi de TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesine ilişkin kaleme aldığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

"BATI'NIN TÜRKİYE ÜZERİNDE NE KADAR AZ KOZU VAR"

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde, "Rahatsız edici gerçek şu ki Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak, "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.